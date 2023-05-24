Оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине: ранен ребенок

Армия России днем в среду, 24 мая, нанесла удар по поселку Нью-Йорк Донецкой области. Вследствие обстрела пострадала девочка 2008 года рождения.

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К счастью, ребенок получил незначительные ранения. Об этом сообщили в Торецкой городской военной администрации Бахмутского района.

"Родители! Ситуация в громаде очень опасная! Позаботьтесь о безопасности своих детей. Враг не жалеет никого! Эвакуируйтесь! Сохраните жизнь и здоровье своих родных, потому что вы несете за них ответственность не только моральную и физическую, но и юридическую", – говорится в сообщении администрации.

Власти призвали местных жителей выезжать в более безопасные регионы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Войска РФ утром 23 мая нанесли авиаракетный удар по девятиэтажному дому в Авдеевке. Из-под завалов были извлечены тела двух человек. Также под обстрел попало Казацкое на Херсонщине, там погибла 62-летняя женщина.

– Враг нанес удар по Изюму и Купянску на Харьковщине, был ранен 10-летний ребенок и две женщины.