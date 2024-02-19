Оккупанты перебрасывают резервы к реке Черный Жеребец: в ОСУВ 'Хортица' рассказали о ситуации на Лиманском направлении

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации пытаются активизировать свои усилия у реки Черный Жеребец, которая является левым притоком реки Северский Донец. Кроме того, оккупанты перебрасывают туда свои резервы.

Так, глава пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш прокомментировал текущую ситуацию на Лиманском направлении в эфире телемарафона. В то же время он добавил, что Силы обороны Украины наносят противнику максимальные потери.

"Вблизи реки Черный Жеребец захватчик пытается укрепиться и активизировать свои усилия. Сейчас оккупанты перебрасывают туда свои резервы", – рассказал Евлаш.

По словам военного, противник пытается занять оборону вблизи села Терны (так называемое Торское выступление, - прим. редакция). Он также намерен выйти на этот барьерный рубеж для дальнейшего развития наступления. Однако военные Вооруженных сил Украины крепко держат оборону и наносят армии страны-агрессора максимально возможные потери.

"После того, как россияне временно захватили Авдеевку, они, скорее всего, продолжат рассредоточивать накопленные там войска на других участках. Однако для того, чтобы перебросить, перегруппироваться и дальше уже бросить эти собранные резервы в бой, им нужно время как минимум неделю", – считает Евлаш.

Военный также отметил, что "в настоящее время ситуация в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" остается динамичной". Кроме того, оккупанты продолжают применять все артиллерийское и другое имеющееся вооружение.

Кроме того, Евлаш рассказал, что вблизи Бахмута в районе Богдановки "российские военные часто переходят в лобовые атаки". Также, по его словам, враг пытается обходить наших защитников с флангов, при этом достаточно активно применяя свои штурмовые подразделения.

"Ситуация возле Бахмута остается достаточно сложной. Украинские военные активно держат там оборону. Бои ведутся преимущественно с использованием артиллерии и тяжелой техники", – подытожил обстановку начальник прессслужбы ОВСУ "Хортица".

Напомним, решение о выводе украинских войск из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом, объявил в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Президент Зеленский назвал это решение правильным и профессиональным. Кроме того, он подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Ранее также стало известно, что при взятии Авдеевки армия оккупанта потеряла более 47 тыс. военных. Из них семнадцать тысяч – убитыми.

Незадолго до вывода подразделений ВСУ из Авдеевки им в помощь отправили бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. За то время, что обороняли город, они тоже нанесли войскам РФ значительные потери: ликвидировали полторы тысячи захватчиков, уничтожили двадцать единиц российской военной техники и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент Богдан Мирошников сказал, что будет дальше с армией РФ после захвата Авдеевки. Со своей стороны, офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий подчеркнул, что Авдеевка полностью выполнила свою задачу в оборонной операции ВСУ и решение о выводе украинских подразделений было правильным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!