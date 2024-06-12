Оккупанты пытаются продвинуться на Покровском направлении, продолжаются бои - Генштаб

Войска страны-оккупанта не прекращают попыток атаковать на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются самые активные бои.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 13.30 16 июня. В общей сложности количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 60.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении враг сегодня атаковал пять раз. Два боестолкновения еще продолжаются. Также вблизи Петропавловки агрессор использовал КАБ.

На Северском направлении за сегодня уже отбита половина из 12 атак оккупантов. В настоящее время продолжаются наступательные действия противника в районах Спорного и Раздолевки.

Также захватчики активны на Краматорском направлении. Всего здесь сегодня произошло шесть боестолкновений, одно из которых еще продолжается.

На Покровском направлении агрессор пытается продвигаться в районах Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой и Калиновой. Продолжаются семь боев. В целом на направлении количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 20. Наши защитники мужественно сдерживают оккупантов и наносят им ощутимые потери.

На Времивском направлении продолжаются штурмовые действия врага в районе Урожайного. Украинские воины уверенно удерживают занятые рубежи.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июня российские войска устроили комбинированную ракетно-дроновую атаку. Они запустили по нашей стране 30 ракет и "Шахедов". Силы ПВО сбили 29 вражеских средств воздушного поражения.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95 и "Кинжалами". Значительную часть средств воздушного поражения, ракет разных типов и дронов-камикадзе, захватчики направили в столицу. Однако силы ПВО в Киеве на протяжении почти двухчасового воздушного боя уничтожили все воздушные цели.