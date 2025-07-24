Оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку и ударили из артиллерии: два человека погибли, 14 ранены. Фото

Военные страны-агрессора России в четверг, 24 июля, атаковали Константиновку Донецкой области авиационными бомбами и из артиллерии. Вследствие ударов два человека погибли, еще 14 получили ранения. Повреждены десятки многоэтажных и частных домов, а также магазины и авто.

Об этом информировал руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он также обнародовал фото последствий попаданий.

Детали атаки РФ

По словам руководителя ОВА, российские захватчики в четверг сбросили на Константиновку четыре авиабомбы, а также накрыли город огнем из артиллерии.

Из-за ударов РФ погибли две женщины 48 и 59 лет, ранения получили 14 человек в возрасте от 36 до 91 года.

Повреждены по меньшей мере десять многоэтажных жилых домов и 21 частный, а также админздание, два магазина, кафе и два автомобиля.

Оккупанты FPV-дроном ранили человека в Мирнограде

Кроме того, сообщил Вадим Филашкин, еще один человек ранен в Мирнограде, что под Покровском. Там оккупанты в очередной раз атаковали гражданского FPV-дроном.

"В очередной раз призываю всех жителей Донетчины: будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" – призвал руководитель Донетчины.

Что предшествовало

В начале лета 2025 года оккупанты значительно усилили давление на границе Покровского и Торецкого направлений.

В ВСУ рассказали, что цель врага – прорваться к Константиновке, подобраться к Покровско-Мирноградской агломерации с северо-востока, а также в итоге выйти на админграницу Донецкой области.

Последние месяцы Константиновка находится под постоянными российскими ударами.

По состоянию на начало 2022 года в городе проживало 78 179 человек, по состоянию на май 2025 года там оставалось до 9 тысяч гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля войска России атаковали Родинское и Константиновку, тогда одна женщина погибла, еще четыре человека получили ранения.

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