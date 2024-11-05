Оккупанты ударили по Глушковке на Харьковщине: погибли два человека

Вражеские обстрелы мирных населенных пунктов в Харьковской области продолжаются. В понедельник, 5 ноября, российские оккупанты нанесли удар по селу Глушковка, расположенному в Купянском районе.

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Во время атаки захватчики убили двух человек. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

К сожалению, этот обстрел унес жизни двух человек – 48-летнего мужчины и женщины.

" Враг продолжает совершать террор мирного населения Харьковщины. Около 14:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района. В результате обстрела погибли два человека. Мужчина и женщина 48 лет", – отметили в ОВА.

Стоит отметить, что войска России в ночь на вторник, 5 ноября, снова атаковали Харьков авиабомбами. Около 00:05 в городе раздалась серия взрывов. Удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам: есть пострадавшие.

Вечером в воскресенье, 3 ноября, российские оккупационные войска несколько раз атаковали авиабомбами Харьков и населенные пункты области: там зафиксировано попадание по супермаркету и жилой застройке. В результате действий агрессора всего пострадали 15 человек, среди которых сотрудники полиции.

Напомним, что ранее Игорь Терехов сообщил, что только за октябрь российские оккупанты обстрелами повредили в Харькове 380 жилых домов. Из-за вражеских атак в городе было выбито 4648 окон. Тревоги в октябре в Харькове продолжались почти половину месяца – 339 часов и 51 минуту. Оккупанты совершили 25 атак, в результате обстрелов погибли девять человек, а 130 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 30 октября оккупанты ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажку, где был разрушен почти весь подъезд. Погиб 12-летний мальчик, 36 человек пострадали. Позже под завалами нашли погибшим 15-летнего парня.

– 1 ноября вражеская ракета попала по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Еще 46 человек были ранены, в том числе десятки полицейских. Повреждены админздание и жилые дома рядом.

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