Оккупанты уже седьмые сутки не выводят суда ЧФ в Черное море: в ВМС рассказали о ситуации

Уже в течение семи суток Черноморский флот Российской Федерации не заходит в воду Черного моря. Вероятно, они прячутся от сил обороны Украины после того, как украинские защитники отправили на дно ряд вражеских судов.

В Азовском море есть один русский корабль. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Общественного".

Он отметил, что накануне корабли оккупантов выполняли небольшую задачу, но выхода в море не было.

"Фактически сейчас мы не наблюдаем уже седьмых суток присутствия российских оккупационных кораблей в нашем Черном море. Выполняли они вчера небольшую задачу, восстанавливали там боновые заграждения, но опять же выходов в море сейчас нет", – отметил спикер.

Между тем, по его словам, в Азовском море присутствует один российский корабль, обеспечивающий охрану Керченского моста.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 10 марта, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 26 кораблей и катеров.

Напомним, ранее издание Newsweek опубликовало материал, посвященный тому, что бегство российского флота из Крыма ломает планы Путина. Авторы статьи констатируют значительные потери Черноморского флота РФ за два года полномасштабной агрессии России против Украины. И чтобы сохранить его остатки, россияне вынуждены перемещать свои корабли в восточную часть Черного моря.

Это ставит под вопрос контроль РФ над временно оккупированным полуостровом, а также ломает планы Кремля использовать Черноморский флот для атак на юг Украины.

В Силах обороны юга Украины сообщали, что террористическая армия РФ на 10 марта уже четыре дня не выводила корабли в акваторию Черного моря. Более того, ракетоносители вражеского флота находятся в пунктах базирования уже 20 суток подряд.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Украине удалось перехватить инициативу в Черном море и навязывать свои условия ведения боевых действий. Каждое судно под военным флагом является законной целью наших защитников.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение российского военного корабля "Сергей Котов" во временно оккупированном Крыму. Также в ведомстве уточнили, что вражеское судно утопили с помощью морских дронов Magura V5.

В середине февраля российский военный корабль "Цезарь Куников" был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины ударными морскими дронами Magura V5. Большой десантный корабль получил критические пробоины левого борта и утонул.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Вражескую цель отправили на дно Черного моря с помощью надводных дронов MAGURA. Во время атаки было использовано сразу 10 дронов.

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