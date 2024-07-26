Отличается компактностью и маневренностью: в ВСУ появятся новые авторемонтные мастерские на базе пикапов. Фото

В Украине официально разрешили эксплуатацию новой мобильной авторемонтной мастерской для ВСУ. Созданная на базе пикапа, она отличается маневренностью и компактностью, что выгодно отличает ее от передвижных мастерских на базе советских грузовиков ЗИЛ-131.

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Разработана новая мобильная автомастерская одним из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, первая партия уже передана в войска. Подробности раскрыли в Министерстве обороны Украины.

В МОУ сообщили о том, что выдали официальное разрешение на эксплуатацию новой мобильной авторемонтной мастерской, разработанной для ВСУ специалистами одного из отечественных предприятий ОПК.

"Новый образец мобильной автомастерской отличается компактностью и значительно лучшей маневренностью, по сравнению с имеющимися передвижными мастерскими на шасси устаревших советских грузовиков ЗИЛ-131. Новая ремонтная мастерская может быть установлена на шасси различных моделей пикапов-внедорожников от мировых производителей", – отмечено.

В украинском оборонном ведомстве добавили, что комплектация новых мобильных автомастерских позволяет производить шиномонтажные, сварочные и автослесарные работы. К тому же она дает возможность заряжать автомобильные аккумуляторы и проводить компьютерную диагностику.

Кроме того, на мобильной автомастерской установлен кран-стрела с грузоподъемностью 500 килограммов и лебедкой с тягловым усилием в 5 тонн. И украинские воины уже тестируют новинку в деле.

"Некоторое количество таких мобильных мастерских на шасси пикапов ранее уже было передано боевым подразделениям. Эта ремонтная мастерская способна решать вопросы текущего ремонта и обслуживания автомобильной и боевой техники подразделений уровня рота-батальон", – отметили в Минобороны.

Напомним, ранее . в Минобороны рассказали, планируется ли рассылка электронных повесток.

Кроме того, в Минобороны объяснили, от чего будет зависеть возможность демобилизации в нашей стране.