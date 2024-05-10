Первые F-16 будут в Украине за 'считанные недели' – Evening Standard

Украина ожидает получения первых западных истребителей F-16 "в ближайшие недели". Однако из какой именно страны они будут поставлены, пока неизвестно.

Об этом пишет издание Evening Standard, ссылаясь на собственные источники. Так, по данным газеты, истребители F-16 могут поступить в Украину "в июне-июле".

При этом источник не уточнил, кто будет поставлять самолеты. Но ряд стран Запада предложил отправить эти самолеты, и Америка поддержала этот шаг.

Следует отметить, что Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции по поставке Украине F-16 для усиления ее противовоздушной обороны против российского вторжения. К этой инициативе присоединились Дания, Норвегия и Бельгия.

Напомним, защитники неба Украины получили от Чехии первый тренажёр истребителя F-16. Его передали в одну из бригад тактической авиации. Специалисты отметили, что до этого у военных были виртуальные симуляторы американских многоцелевых истребителей. В настоящее время речь идет о полноценном авиатренажере с реальной кабиной самолета F-16.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что некоторые украинские пилоты уже завершают процесс обучения на F-16. По его словам, как только самолеты прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению боевых задач.

Ранее он отметил, что процесс обучения непрерывный. В первую очередь летчики, отобранные для них, овладевают языком (иностранные термины) и наземной подготовкой, и лишь затем переходят к тренировочным полетам.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодняшний день известно, что Дания предоставит первые самолеты F-16 Украине уже летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей планируют начать Нидерланды и Бельгия.

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