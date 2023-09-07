'Планы врага были сорваны': в ГУР рассказали, как удалось помешать врагу захватить Киев в первые часы вторжения

С началом первых ракетных обстрелов Украины 24 февраля 2022 г. возникла паника не только среди мирного населения, но и в военных кругах, однако благодаря четким приказам и координации действий наступление противника на Киев было отражено. Так, когда автоколонны с гражданскими массово выезжали из Киева в направлении Гостомеля, прибывшие туда накануне группы ГУР занимали свои позиции.

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О первых часах российского наступления на Киев рассказал в эксклюзивном интервью изданию OBOZREVATEL действующий офицер ГУР. Он отметил, что плацдармом для высадки и похода на Киев для оккупантов должен был стать аэропорт в Гостомеле, однако украинские защитники помешали планам врага.

Так, в полдень 24 февраля группа из 10 вертолетов Ка-52 расположилась с обеих сторон от аэродрома, они сопровождали около двух десятков вертолетов Ми-17. Нацгвардия и спецназовцы, вооруженные стрелковым оружием, несколькими зенитными комплексами и бронетранспортером с пулеметом готовились принять бой с оккупантами.

По словам офицера ГУР, после запланированной успешной высадки десанта из первой группы должна была наступать вторая группа, которая состояла из 12 Ил-76, на борту которых находились профессиональные военные, а также средняя и тяжелая техника и артиллерия. Однако проведению высадки на взлетной полосе помешали спецназ ГУР и нацгвардейцы, которые пошли в бой и заблокировали дорогу автомобилями.

25 февраля в 10 часов утра украинский Генштаб отчитался, что все Ил-76 успешно приземлились в Гомеле (Беларусь) и намерены начать пеший поход на территорию Украины. В то же время, десантники из первой группы не сумели сесть в Гостомеле. Некоторые из них высадились в "зеленке", не знали местности и сразу попали под огонь украинских военных.

Некоторые из боевых вертолетов были сбиты еще на подлете, несмотря на то, что украинские военные имели минимальное вооружение. Офицер ГУР также сообщил, что знаменитые системы "стингер", "энлав" и "джавелин" были доставлены на место под вечер 24 февраля. Поэтому защитники, готовясь отбивать атаку россиян, изучать работу ПТРК и ПЗРК буквально "на колене".

Защитники приняли бой, разрушив вражеские планы и выиграв драгоценное время, позволившее организовать координацию между подразделениями и доставить дополнительное вооружение. Четкое понимание и правильная обработка информации помогли руководителю ГУР Кириллу Буданову скоординировать военных и избежать опасности в первые часы российской агрессии, что спасло Киев от захвата.

Напомним, что одним из важных эпизодов в самом начале великой войны стали бои за международный аэропорт "Антонов", расположенный возле Гостомеля и всего в 25 км от Киева. Оккупанты пытались высадить там свой десант, который должен был штурмовать украинскую столицу, но наши военные сорвали планы противника. 24 часа боев за Гостомельский аэропорт воссоздали журналисты, которые пообщались с украинскими защитниками, диспетчерами, работниками аэропорта и местными жителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия пытается остановить контрнаступление украинских войск на Бахмутском направлении. Враг бросает в бой новейшие образцы техники, но не достигает желаемого результата и несет потери.

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