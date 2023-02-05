В Украине ликвидирован командир элитной бригады, подчиненной ГУР РФ. Фото полковника

На войне против Украины нашел свою смерть российский полковник Поляков Сергей Юрьевич. 14-я отдельная бригада специального назначения ВС РФ (в/ч 74854), которой он командовал, принимает участие в преступной "специальной военной операции" с первых ее дней.

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Оккупант был ликвидирован 2 февраля 2023 года. Вместе с ним "задвухсотился" по меньшей мере еще один российский военнослужащий – Марыков Иван Сергеевич. Соответствующие данные в российских соцсетях нашел Necro Mancer и поделился информацией в Twitter.

"С ним погиб еще как минимум один военный. То есть, наверное, наши куда-то очень хорошо попали", – предположил OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко.

Отметим, что 14-я ОБрСпН из Хабаровска считается очень элитной в российской армии. Она подчинена ГУР РФ. У военнослужащих указанной бригады были минимальные потери на всех войнах, кроме войны с Украиной.

В мае оккупанты под командованием Полякова находились в Изюме Харьковской области и окрестностях города. Там они лишились подполковника Альберта Каримова.

Где-то в октябре они несли потери на Харьковщине, а в октябре-ноябре – в районе Павловки на Донетчине, отметил Павлушко.

Подразделения 14-й ОБрСпН также, вероятно, участвовали в военных преступлениях РФ в Киевской области в начале большой войны.

Ликвидированный Сергей Поляков командовал отдельной бригадой спецназначения с 2020 года. В 1996-м он закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (Благовещенск, Амурская область РФ).

Necro Mancer предположил, что российский полковник, вероятно, погиб где-то в районе Донецка во время ночной "бавовны". Данные не подтверждены.

Как писал OBOZREVATEL:

– В средине января украинские воины ликвидировали российского бандита Романа Кибирева, главаря организованной преступной банды, которого в стране-агрессоре приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был завербован наемниками из ЧВК "Вагнер".

– 4 января был ликвидирован оккупант-доброволец Виктор Счастный. Он преодолел свыше тысячи километров пути из-под Калининграда, чтобы воевать против ВСУ.

– Также подтверждена смерть наемника "Вагнера" Александра Кнауба из Волгоградской области РФ. Этот 24-летний оккупант оставил бизнес, чтобы убивать украинцев.

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