'Помогут отбросить агрессора на море': Германия передаст Украине надводные дроны

Германия поможет Украине давать отпор российским оккупантам не только на суше, но и на море. Для этого ФРГ передаст нашим военным 50 надводных беспилотников.

Об этом сообщили на официальном сайте министерства обороны Германии. Морские дроны вошли в большой пакет помощи на 400 миллионов евро, о котором Германия объявила после "Рамштайна".

Отмечается, что эти беспилотники должны поступить в Украину как можно скорее. В то же время неизвестно, какие именно дроны получат ВСУ.

"50 надводных беспилотников помогут отбросить агрессора не только на суше, но и на море. Отдельные проекты реализуются за счет вкладов из запасов Бундесвера и совместно с промышленными партнерами", – говорится в сообщении.

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Как известно, Украина успешно использует морские дроны для атак на российские корабли, танкеры и другие объекты страны-оккупанта.

Напомним, что ранее Германия объявила о пакете помощи для Украины, который накануне анонсировал министр обороны Борис Писториус. ФРГ передаст нашей стране две сотни бронированных машин MRAP, а также поможет боеприпасами.

Германия передала нашим военным терминалы спутниковой связи и грузовики Mercedes-Benz Zetros.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия обязательно передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus. Однако для принятия окончательного решения требуется дополнительное время.

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