"Поможет переломить ситуацию на поле боя": Столтенберг назвал приоритеты в военной помощи Украине

Для стран-союзников Украины приоритетом в военной помощи является вооружение, необходимое в ближайшей перспективе: тяжелая техника, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и проч.. Однако вопрос поставки нашей стране истребителей тоже обсуждается.

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Об этом 14 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды". "Вы правы: некоторые члены Альянса – Великобритания – начали подготовку пилотов, и союзники сейчас консультируются, между ними ведется обсуждение вопроса предоставления самолетов Украине", – сказал генсек организации.

Он отметил, что в на этом этапе лидеры стран обсуждают предоставление ВСУ современного оружия, которое было обещано и которое поможет переломить ситуацию на поле боя.

"И как я уже говорил: наш нынешний неотложный приоритет – тяжелая техника, современные системы противовоздушной обороны, боеприпасы", – сказал Столтенберг.

Напомним, что на открытии саммита "Рамштайн-9" в Брюсселе (Бельгия) глава минобороны США Ллойд Остин пообещал, что коалиция передачей оружия поможет украинским воинам перейти в контрнаступление весной.

Более детально о встрече контактной группы 14 января можно почитать в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ранее заявил, что в вопросе передачи военных самолетов украинцам нужно набраться терпения.

– Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби говорил, что дать Киеву боевые самолеты может в целом любое суверенное государство, в том числе и член НАТО.

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