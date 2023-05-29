Попали в состав БК: украинские воины устроили мощную 'бавовну' оккупантам в Сватово. Видео

Временно оккупированный город Сватово в Луганской области посетила яркая "бавовна". В окрестностях города был поражен состав БК оккупантов.

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Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Марсель". Как видно на кадрах, взрыв был достаточно мощным, после чего во время прилета началась детонация (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: всего в течение прошлой недели вражеская российская армия потеряла по меньшей мере семь складов с боекомплектом. Украинские военные "отминусовали" у врага 12 баз и один состав с горюче-смазочными материалами.

"Демилитаризация" окупантов проходила в Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Больше всего потерь Силы обороны Украины нанесли врагу во временно захваченном Бердянске.

А после "бавовны", посетившего район временно оккупированного Мариуполя 28 мая, российские кафиры всю ночь вывозили убитых, раненых и остатки живой силы. Попадание пришлось в соседнем селе Юрьевка, в 45 км от захваченного города. Карет скорых оказалось недостаточно, поэтому пришлось задействовать также "Уралы" и "Камазы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также 28 мая несколько взрывов раздалось в районе временно оккупированной Бердянской общины Запорожской области. Вероятно, что украинские защитники попали по позициям россиян;

– в тот же день вблизи оккупированной Кадиевки (бывший Стаханов) в Алмазном Луганской области прогремели по меньшей мере три взрыва. Предварительно прилет пришелся в район почты, где в пустых домах украинцев жили оккупанты.

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