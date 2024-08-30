'Последствия могут быть катастрофическими': в МАГАТЭ уточнили, когда Гросси посетит ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается с визитом на захваченную войсками России Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Кроме того, он намерен приехать в Киев.

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Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ. Визиты Гросси запланированы на следующую неделю – со 2 сентября.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе посетит Украину для проведения переговоров на высоком уровне и оценки развития событий на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где ядерная безопасность остается нестабильной", – говорится в сообщении.

Агентство напомнило, что это будет пятый раз, когда Гросси "пересекает линию фронта, чтобы получить доступ к ЗАЭС".

"МАГАТЭ действует быстро и решительно, когда и везде, где возникают угрозы для ядерной безопасности. Наше проактивное присутствие чрезвычайно важно для стабилизации ситуации. Мое послание было громким и четким в течение всей этой трагической войны: ядерной аварии нужно избежать любой ценой, а ядерную электростанцию никогда нельзя атаковать. Последствия могут быть катастрофическими, и никто от этого не выиграет. Я по-прежнему полон решимости делать все, что в моих силах, чтобы защитить ядерную безопасность", – сказал он.

Напомним, что 27 августа Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию в России. После визита он заявил, что для КуАЭС якобы "есть риск ядерной аварии".

"Опасность или возможность ядерной аварии возникла рядом со станцией", – сказал Гросси, ссылаясь на ведущиеся в Курской области боевые действия.

В американском Институте изучения войны (ISW) уверены, что Россия пыталась использовать визит гендиректора МАГАТЭ на Курскую АЭС, чтобы представить Украину угрозой радиационного инцидента. Москва надеялась, что это подорвет западную поддержку Киева.

Как сообщал OBOZ.UA:

–11 августа на территории захваченной россиянами ЗАЭС произошел пожар. Враг поджег большое количество автомобильных шин в градирне – сооружении, предназначенном для охлаждения воды.

– Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры пожара, который устроили российские оккупанты, и призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста.

– В МАГАТЭ заявили, что их эксперты сняли звуки взрывов, а также видели сильный темный дым в северной части ЗАЭС. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отмечал, что пожар является провокацией россиян, а расстояние до действующих энергоблоков и ядерных установок составляет около километра, поэтому никакой опасности с точки зрения радиации нет.

– В "Энергоатоме" сообщили, что на территории ЗАЭС произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате этого события произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.

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