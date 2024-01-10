Повесток по электронке не будет? Комитет Рады предлагает внести ряд поправок в законопроект о мобилизации

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке предлагает внести ряд поправок в правительственный законопроект о мобилизации. Среди предложений – исключение нормы по повесткам в территориальные центры комплектования через электронную почту.

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Также депутаты предлагают введение оснований для увольнения военнослужащих, чьи родственники погибли во время участия в АТО. Об этом 10 января сообщил член Комитета, народный депутат Алексей Гончаренко.

В частности, Комитет планирует рассмотреть ряд предложений по законопроекту о мобилизации:

Предоставление отсрочки от мобилизации студентам без учета специальности при последовательном получении образования.

Отсрочка для студентов, зачисленных на интернатуру.

Отсрочка для ученых и преподавателей, работающих не менее чем на 0,75 ставки (в законопроекте речь шла о полной ставке).

Выключение повесток по электронной почте.

Введение оснований для увольнения военнослужащих, чьи родственники погибли при участии в АТО.

Сокращение срока увольнения срочников.

Напомним, что накануне Гончаренко также сообщил, что Минобороны согласились с сохранением отсрочки для лиц с инвалидностью третьей группы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховную Раду было внесено пять версий законопроекта об изменениях в мобилизации.

4 января комитет Совета по нацбезопасности приступил к рассмотрению законопроекта. Представитель парламента Руслан Стефанчук предположил, что документ будет вынесен на голосование уже на неделе 8-14 января, но сначала его должны рассмотреть в комитете по нацбезопасности.

Ранее сообщалось, нужно ли украинцам, снятым с военного учета до полномасштабной войны, повторно проходить военно-врачебную комиссию.

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