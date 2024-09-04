Появился список погибших в результате удара РФ по Львову: в городе объявлен день траура
В результате жесткого удара России по гражданским жителям Львова погибли семь человек. Среди погибших – семилетний ребенок.
В городе объявили день траура, чтобы почтить память невинных жертв. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.
В результате атаки погибли:
- Эмилия Базилевич, 7 лет
- Дарья Базилевич, 18 лет
- Ярина Базилевич, 21 год
- Евгения Базилевич, 43 года
- Ирина Демидова, 52 года
- Александр Погорецкий, 54 года
- Юрий Арабский, 55 лет
Городские власти сообщили, что детали по похоронам и прощанию с погибшими будут обнародованы впоследствии.
Следует отметить, что войска России ракетным ударом по Львову убили семью с детьми, которая на момент обстрела находилась в собственном доме. В живых остался только мужчина.
"В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее. Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", – написал городской голова.
Соседка погибших рассказала журналистам "Радио Свобода", что это была прекрасная семья.
Как сообщал OBOZ.UA, около шести часов утра 4 сентября во Львове раздались взрывы, РФ атаковала город "Кинжалами". В результате обстрела семь человек погибли, из них трое – дети. Также по меньшей мере 47 человек пострадали, в том числе пятеро детей.
Под удар попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, в частности, Центр спортивной медицины и реабилитации. На 11 утра продолжались поиски пострадавших под завалами.
Тогда же Россия атаковала и Кривой Рог. Там пострадали пять человек, разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.
На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он призвал партнеров предоставить Украине больше дальнобойности, чтобы помочь остановить российский террор.
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