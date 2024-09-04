Появился список погибших в результате удара РФ по Львову: в городе объявлен день траура

В результате жесткого удара России по гражданским жителям Львова погибли семь человек. Среди погибших – семилетний ребенок.

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В городе объявили день траура, чтобы почтить память невинных жертв. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

В результате атаки погибли:

Эмилия Базилевич, 7 лет

Дарья Базилевич, 18 лет

Ярина Базилевич, 21 год

Евгения Базилевич, 43 года

Ирина Демидова, 52 года

Александр Погорецкий, 54 года

Юрий Арабский, 55 лет

Городские власти сообщили, что детали по похоронам и прощанию с погибшими будут обнародованы впоследствии.

Следует отметить, что войска России ракетным ударом по Львову убили семью с детьми, которая на момент обстрела находилась в собственном доме. В живых остался только мужчина.

"В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее. Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", – написал городской голова.

Соседка погибших рассказала журналистам "Радио Свобода", что это была прекрасная семья.

Как сообщал OBOZ.UA, около шести часов утра 4 сентября во Львове раздались взрывы, РФ атаковала город "Кинжалами". В результате обстрела семь человек погибли, из них трое – дети. Также по меньшей мере 47 человек пострадали, в том числе пятеро детей.

Под удар попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, в частности, Центр спортивной медицины и реабилитации. На 11 утра продолжались поиски пострадавших под завалами.

Тогда же Россия атаковала и Кривой Рог. Там пострадали пять человек, разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.

На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он призвал партнеров предоставить Украине больше дальнобойности, чтобы помочь остановить российский террор.

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