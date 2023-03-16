Пожар и детонация: под Мариуполем на складе оккупантов произошла мощная ''бавовна''. Видео

У оккупантов произошла новая "бавовна" в районе Мариуполя. В четверг, 16 марта, взрывы прогремели на вражеском складе в селе Малоянисоль Мариупольского района.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Пожар и детонация. Минус склад оккупантов, который они так упорно формировали в последние недели", – написал он в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Андрющенко, перед взрывами в Мариуполе и районе было слышно работу ПВО и звуки, похожие на залпы "Градов" – скорее всего, отклик детонации.

После "бавовны" оккупанты подняли вертолеты в сторону прилетов.

"Это вам за Драмтеатр, мраzота. Возмездие необратимо!" – отметил советник мэра.

Напомним, ровно год назад российский самолет сбросил сверхмощную бомбу на драмтеатр в Мариуполе, где прятались от обстрелов сотни женщин и детей. В годовщину трагедии президент Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжает работу для наказания преступников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Мариуполе заметили новые метки на военной технике РФ – круг в прямоугольнике пунктиром. Техника с такой маркировкой двигалась в сторону Новоазовска и дальше на север Донецкой области.

– 10 марта в Мариуполе произошло около 20 взрывов на территории бывшего гипермаркета строительных материалов "Эпицентр".

– 13 марта партизаны сообщили о "бавовне" с детонацией под Мариуполем. Взрывы прогремели в районе населенного пункта Старый Крым.

– В сети показали, как выглядит разрушенный оккупантами Мариуполь с высоты. Новое видео из оккупированного города показывает сплошные ряды многоэтажек-призраков.