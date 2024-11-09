Правила электронного рекрутинга в армию сменили

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Порядке реализации экспериментального проекта по электронному рекрутингу граждан на военную службу. В частности, военные части теперь обязаны принимать решение о кандидате на службу в течение суток после получения заявления.

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Об этом сообщил постпред правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он уточнил, что согласно новым правилам избранная кандидатом воинская часть сама должна уточнить его намерения по заключению контракта.

"О принятом решении военная часть сообщает лицу с использованием рекрутинговой платформы, в день его принятия", – отметил Мельничук.

Даже проведение собеседования проходит через рекрутинговую платформу.

В случае принятия воинской частью решения о принятии лица на военную службу по контракту с таким лицом по его желанию заключается соответствующий контракт.

А в случае решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту, лицу также должны сообщить о причине такого отказа.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 20 октября в Украине функционировало 44 центра рекрутинга. Всего с начала работы центров к ним обратилось 21 910 человек. Однако из них только 5415 уже рассматривались как кандидаты в Сил обороны Украины.

Напомним, что в октябре в приложении "Дія" запустили рекрутинг в Армию дронов. Благодаря новой функции присоединиться к подразделениям БПЛА можно без посещения ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что украинцы, желающие добровольно присоединиться к рядам Сил обороны, могут самостоятельно выбрать воинскую часть или подразделение. Командиры воинских частей могут призывать военнообязанных без участия ТЦК и СП.

В Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке. Раньше он составлял 14 дней.

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