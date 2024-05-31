Премьер Норвегии заверил, что призыв Украины о необходимости усилить ПВО услышан

Страны Северной Европы услышали призыв Украины о необходимости усилить противовоздушную оборону и будут делать все, чтобы ускорить этот процесс. Североевропейские партнеры понимают, что время сейчас очень важно.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина – Северная Европа. Он подчеркнул, что Украина противостоит жесточайшей агрессии со времен Второй мировой войны.

По словам премьера Норвегии, все страны Северной Европы имеют такую общую черту как прагматичность. Поэтому они практически подошли к услышанному призыву Украины о необходимости усилить ПВО.

"Мы услышали ваш призыв по поводу систем противовоздушной обороны, чтобы мы предоставили то, что имеем, и профинансировали то, что могут предоставить другие... Мы сегодня объявили о дополнительной финансовой поддержке, чтобы предоставить Украине часть систем ПВО от других партнеров в Европе. Я рад, что этот процесс продвигается. Мы будем очень нетерпеливы и постоянно на связи с нашими коллегами, чтобы ускорить это, потому что время важно", – сказал Стере.

Он добавил, что Норвегия гордится подписанным с Украиной договором безопасности и сделает все, чтобы его воплотить.

Также Йонас Гар Стере подчеркнул, что Норвегия примет участие в Саммите мира в Швейцарии.

Как сообщал OBOZ.UA:

31 мая президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в Стокгольме подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Она предусматривает, что Осло предоставит Киеву минимум 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи.

Норвегия поддержала предоставление Украине разрешения бить по России западным оружием. Министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде подчеркнул, что Запад не может заставить Украину бороться, "держа одну руку за спиной".