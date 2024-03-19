Принял последнее сражение: на фронте погиб молодой защитник с Волыни. Фото

На фронте, защищая Украину от оккупантов, погиб украинский защитник Виктор Штань. Воин был родом из села Осеребы Турийской поселковой громады Ковельского района Волынской области.

О потере сообщили в Турийском поселковом совете. Известно, что Герой пал 7 марта.

Виктор Штань в 2016 году был призван на срочную службу. Позже подписал контракт, решив стать военным.

Служил в пограничных войсках.

"Два года вместе с побратимами наш защитник вел тяжелую борьбу с оккупантами. Последний бой Виктор принял 7 марта 2024 года. Вечная память и почет Герою", – говорится в сообщении поселкового совета.

У Героя остались родители, жена, дети.

С 17 по 19 марта в Турийской громаде объявлен трехдневный траур.

Чин захоронения погибшего запланирован на 14 часов 19 марта у дома защитника в его родном селе Осеребы.

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