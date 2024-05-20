'Просто в один день сломали жизнь': 22-летняя пострадала в результате удара РФ по Черкасской Лозовой потеряла любимую и беременную подругу

Одна из раненых во время российских ударов по базе отдыха в Черкасской Лозовой, 22-летняя Анастасия, готовится к операции. У нее открытый перелом ноги, рваные раны, отсутствует часть кости, ушибы по всему телу и контузия.

В один день оккупанты сломали девушке всю жизнь, поскольку она потеряла любимую и беременную подругу. Об этом сообщает "Суспільне".

На базу отдыха в Черкасской Лозовой 19 мая Анастасию и любимого пригласили друзья на день рождения. Когда произошли вражеские атаки, часть гостей уже уехала, а часть осталась.

"Мы просто сидели, а дальше я ничего не слышу, не вижу, открываю глаза – и уже никого нет, все в крови лежат, а моя нога будто отдельно от меня болтается", – рассказала раненая.

В общей сложности было два попадания, и Анастасия чудом осталась жива, потому что все погибли вокруг нее на расстоянии пяти метров. Врачу, пришедшему наложить ей жгут на ногу, во время второго попадания оторвало руку. Волосы Анастасии сохранили обломки от ракеты.

"Мои волосы сохранили все обломки от ракеты, полный стаканчик имею в память", – говорит девушка.

Анастасия родом из Винницкой области переехала на Харьковщину еще до вторжения России в Украину. В тот день погиб ее 24-летний муж Иван, беременная подруга, муж которой в тяжелом состоянии в реанимации, и друг.

"Просто в один день сломали жизнь – забрали любимого человека на тот свет, друзей, здоровье – все на свете. Но мы никогда не добьемся справедливости. Этим нелюдям только Бог судья. Я сюда переехала еще до войны, встретила здесь жениха , у нас все было прекрасно. И его просто забрали, убили", – отметила пострадавшая от вражеской атаки девушка.

Напомним, в момент обстрела на базе отдыха в селе Черкасская Лозовая под Харьковом было много людей, мирно прогуливавшихся в выходной день. Враг запустил две ракеты "Искандер" с интервалом в десять минут, из-за чего среди пострадавших есть работники скорой и полиции. В общей сложности погибли шесть человек, в том числе беременная женщина. Никаких потенциальных для РФ "военных целей" поблизости не было.

Как сообщал OBOZ.UA, около 11 часов дня воскресенья, 19 мая, в пригороде Харькова прогремели взрывы. В результате ракетного удара РФ погибли шесть человек, в том числе беременная женщина, еще 27 человек ранены.

Также среди жертв – мужчина, который в 100 метрах от базы отдыха ловил рыбу. Он погиб в результате прямого попадания обломка в сердце. Ракета прилетела в берег реки Лозовая.

Харьковская облпрокуратура обнародовала видео последствий удара по Черкасской Лозовой, снятое дроном с высоты.

Через несколько часов оккупанты снова ударили по Харькову, под обстрел попали кладбище и парк. Также атаки подверглась детская железная дорога.

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