'Здесь военных и близко не было!' Очевидцы в Черкасской Лозовой рассказали о первых минутах после теракта РФ. Видео

В момент обстрела на базе отдыха в селе Черкасская Лозовая под Харьковом было много людей, мирно гулявших в выходной день. Враг запустил две ракеты "Искандер" с интервалом в десять минут, из-за чего среди пострадавших есть работники скорой и полиции. В целом погибли шесть человек, в том числе беременная женщина. Никаких потенциальных для РФ "военных целей" поблизости не было.

Об этом рассказали очевидцы жестокого российского удара на месте прилета изданию "Думка". В частности, женщина, живущая через дорогу от обстрелянной базы отдыха, описала первые минуты после ракетной атаки.

"Те, что отдыхали там, они погибли. Парня кепкой накрыли, он там лежит... Четыре или пять скорых привезли", – сказала Наталья Буренкова.

Как сообщает "Думка", в момент обстрела на базе, расположенной возле окружной дороги в Харькове, были десятки человек. Среди пострадавших есть дети.

"На этой базе находилось очень много отдыхающих, гражданских лиц, мужчин, женщин и детей. Российские военные осуществили обстрел двумя ракетами типа "Искандер", по предварительным данным, с территории Белгородской области РФ", – рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Россияне нанесли двойной удар, между первым и вторым прилетом было около десяти минут.

Поэтому среди пострадавших есть медики и полицейские. Руководитель ОВА Олег Синегубов рассказал, что никаких военных в районе удара не было.

"В настоящее время пять человек погибли, 16 получили ранения, восемь из них в крайне тяжелом состоянии. Среди раненых – восьмилетняя девочка, состояние сердечной тяжести. Первыми на место прибыла экстренная скорая медицинская помощь и работники полиции. И среди первых раненых два работника экстренной скорой и один работник полиции. Исключительно частная застройка, частные жилые дома, никаких военных целей, баз, формирований, заводов, предприятий..." – сказал он.

Женщина, которой удалось выжить, рассказала "24 каналу", что именно она пыталась спасти беременную после атаки.

"Вытащила беременную, а у нее уже пульса не было. Сколько я буду жить, столько буду проклинать этих тварей. Вы даже представить не можете, что это. Здесь дети наши бегали, здесь мы выросли все", – сказала она и также добавила, что на территории базы отдыха не было никаких военных – только мирное население.

Как сообщал OBOZ.UA, около 11 часов дня воскресенья, 19 мая, в пригороде Харькова прогремели взрывы. Вследствие ракетного удара РФ погибли шесть человек, в том числе беременная женщина, еще 27 человек ранены.

Также среди жертв – мужчина, который в 100 метрах от базы отдыха ловил рыбу. Он погиб вследствие прямого попадания обломка в сердце. Ракета прилетела в берег реки Лозовенька.

Харьковская облпрокуратура обнародовала видео последствий удара по Черкасской Лозовой, снятое дроном с высоты.

Через несколько часов оккупанты вновь ударили по Харькову, под обстрел попали кладбище и парк. Также атаке подверглася детская железная дорога.

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