Провели 'зачистку' окопной линии: появилось видео штурма позиций врага на Запорожском направлении

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу противника. Сначала защитники бьют по позициям врага артиллерией, а затем проводят штурмовые действия.

Бойцы 14-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Червона калина" показали зачистку вражеской окопной линии. Об этом свидетельствуют кадры аэроразведки, опубликованные в YouTube(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Благодаря огромным усилиям воинов бригады "Червона калина", врага удалось уничтожить, а окопная линия перешла под контроль украинский войск. Постепенно уничтожить захватчиков удалось благодаря прицельному огню артиллерии

Пока артиллерия работала по противнику, группа разведчиков специального назначения методично продвигалась по вражеским траншеям, уничтожая на своем пути пехоту. В результате была полностью захвачена занимаемая оккупантами позиция.

При этом Нацгвардейцы отметили, что слаженные действия бойцов, внезапность и эффективная планировка заставили россиян покинуть позиции вместе с боеприпасами и оружием.

Видео дня

Напомним, в России заговорили об "аномально больших" потерях ВС РФ в военной технике после начала активных штурмов города Авдеевка Донецкой области. За шесть дней интенсивных боев в этом районе оккупационные войска потеряли по меньшей мере 118 единиц техники против 25 у Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты, которые временно контролируют Токмак Запорожской области, покидают город в преддверии операции Сил обороны по контрнаступлению и освобождению украинских территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, удары по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске были нанесены Силами обороны Украины во взаимодействии с Силами спецопераций. В рамках операции DRAGONFLY были уничтожены 9 российских вертолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!