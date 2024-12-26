'Путин не заинтересован в мире': в Нидерландах осудили российский ракетный обстрел Украины на Рождество

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп отреагировал на массированную ракетную атаку РФ на Украину, которую устроила страна-агрессор на Рождество, 25 декабря. Такие действия России свидетельствуют о том, что ее диктатор Владимир Путин не стремится к миру.

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Об этом Велдкамп написал на своей странице в соцсети Х. Он отметил, что этот обстрел, как и многие предыдущие, был направлен на энергетику Украины.

"Этот злонамеренный выбор времени показывает, что Путин не заинтересован в мире, а только в уничтожении Украины", – подчеркнул министр.

Он заверил, что в новом 2025 году Нидерланды останутся "преданными прекращению этой жестокой агрессии".

Напомним, что спецпредставитель избранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог осудил массированный ракетный и дроновый удары РФ по нашей стране. Он подчеркнул, что Рождество "должно быть временем мира".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 25 декабря, Россия атаковала Украину ракетами с Ту-95МС, "Калибрами" и баллистикой. В Харькове и Днепре прогремели взрывы, сообщалось и о повреждении оборудования на энергообъектах в Ивано-Франковской и Винницкой областях, где украинцы остались без света.

Всего на украинские города и села этой ночью и утром летели 184 средства поражения. Силы ПВО сбили 113 воздушных целей.

В результате обстрела есть пострадавшие и, к сожалению, один человек погиб. Россияне на Рождество убили энергетика на Днепропетровщине, тело 51-летнего Дмитрия Петленко нашли под завалами.

В России цинично похвастались тем, что ночью и утром 25 декабря они массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Страна-агрессор утверждает, что поразила все запланированные объекты.

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