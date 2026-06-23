Пытаются прорваться пехотные группы: Демченко назвал направление, где активизировались оккупанты

Оккупационная армия России интенсифицировала штурмовые действий в Харьковской области. Захватчики пытаются атаковать позиции украинских военных, но получают отпор и несут значительные потери.

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Эпицентром активности вражеской пехоты в Харьковской области стало направление населенного пункта Волчанские Хутора. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Ситуация на Харьковском направлении

По словам спикера ГПСУ, эпицентром активности вражеской пехоты является направление Волчанских Хуторов. Именно в этом районе враг практически ежедневно продолжает пытаться штурмовать позиции, которые удерживают именно пограничные подразделения.

Демченко подчеркнул, что, несмотря на постоянное давление, достичь успеха оккупантам не удается. Более того, российские войска несут тяжелые потери, а часть штурмовиков попадает в плен.

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Наращивание сил на других участках фронта

Помимо Волчанских Хуторов, противник активизировал свои действия и на других критических направлениях. В частности, в последнее время российские войска нарастили попытки продвижения пехотными группами на Купянском направлении.

Также не прекращаются интенсивные штурмовые действия врага в полосах обороны украинских подразделений на Покровском направлении.

Параллельно со штурмовыми действиями российская армия продолжает непрекращающиеся удары по мирным регионам. Под постоянным огнем остаются приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Для атак на приграничье враг преимущественно использует беспилотники различных типов, а также активно применяет ствольную артиллерию и управляемые авиабомбы.

Напомним, российские войска усиливают давление на Константиновку, пытаясь обойти город с флангов и перерезать пути снабжения украинского гарнизона. Украинские военные сообщают о проникновении небольших групп оккупантов в различные районы города, однако подчеркивают, что бои продолжаются, а полного контроля над населённым пунктом у россиян нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты изменили приоритетное направление наступательных действий в Харьковской области. Отныне основную активность противник перенес в сторону Южно-Слобожанского направления. Причиной этого стали неудачи под Купянском, где оккупанты не смогли закрепиться и понесли значительные потери.

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