'Район затоплен не водой, а фекалиями': жительница Херсона рассказала о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Видео

Жители затопленного после взрыва российскими террористами Каховской ГЭС Херсона обеспокоены серьезными экологическими последствиями катастрофы. Люди говорят о том, что вода затопила выгребные ямы и целые районы оказались затоплены фекалиями.

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Более того, херсонцы говорят, что масштабы катастрофы гораздо масштабнее, чем те, о которых заявляют местные власти. Об этом в эфире "Радіо Свобода" рассказала жительница Херсона Ольга Цилинко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам местной жительницы, один из самых опасных нюансов заключается в том, что во время массового затопления в воду попало огромное количество фекалий. Жители сотен частных домов пользовались выгребными ямами, так как сделать централизованную канализацию не было технической возможности.

"Думаю, что последствия будут намного страшнее, потому что есть еще один нюанс, о котором никто не говорит. Например, наши 1000 домов (частных. – Ред.), не знаю, как в других районах, не имели центральной канализации. У нас ее невозможно технически строить. У нас были выгребные ямы. Когда мой сын приехал, то это был ужас. Район затоплен не водой, район затоплен фекалиями", – говорит женщина.

Кроме того, жительница Херсона призвала публично говорить об этой проблеме, чтобы люди знали об опасности, которая таится в воде на улицах.

"Это выгребные ямы, которые просто наполнились водой. Это летняя жара. Думаю, что мы будем иметь гораздо худшие последствия. Я вчера весь день ждала, что кто-то об этом скажет, но все молчат. Это не вода", – сказала жительница Херсона.

Также она заявила, что речь идет об огромном количестве затопленных домов, а не об одной тысячи, о чем говорили местные власти. По ее словам, больше всего от затопления пострадали районы, расположенные в прибережной зоне.

"Я еще не смотрела выступления официальной власти, я услышала у вас от корреспондента, который дает цифру 2 тыс. пострадавших домов – это очень далеко от правды. Только на нашей улице до 1000 домохозяйств, два квартала. Это только наша улица, маленький район. Потом идет остров, нефтегавань, военка, которую тоже затопило. Поэтому ни о каких двух тысячах речь не идет", – сказала местная жительница.

Напомним, во временно оккупированных Олешках Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС сложилась критическая ситуация. Город практически ушел под воду, а люди тщетно ждут помощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

При этом появилась информация, что российские оккупанты перебираются на правый берег Днепра под видом гражданских, эвакуируемых после подрыва Каховской ГЭС. Такие данные обнародовал Центр национального сопротивления.

Тем временем стало известно, что США уже готовят новые пакеты помощи для Украины для преодоления последствий устроенной Россией катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Maxar обнародовала новые спутниковые снимки последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС. По оценкам компании, от затоплений пострадала территория свыше 2500 кв. км.