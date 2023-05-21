Разбитые здания и звуки взрывов: президентская бригада показала кадры из Бахмута. Видео

Защитники Украины показали кадры из города Бахмут Донецкой области, за который уже 9 месяцев идут ожесточенные бои. Сегодня он практически стерт с лица земли, вместо населенного пункта остались только руины, горы камней и глубокие воронки.

Видео дня

Как выглядит город, показали бойцы снайперской группы "Призрак" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. На фоне непрерывно раздаются звуки взрывов. Видео опубликовали в Telegram "Оперативный ВСУ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: накануне Пригожин в очередной раз заявил о "взятии" Бахмута его наемниками, хотя недавно жаловался, что ситуация в этом направлении складывается "по самому худшему для России сценарию". В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о захвате Бахмута врагом.

В американском Институте изучения войны считают, что заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об очередном "взятии" его наемниками Бахмута в Донецкой области носит сугубо символический характер. Несколько городских кварталов, о которых идет речь, не имеют ни тактического, ни оперативного значения. Их захват не дает российским войскам важной в оперативном отношении территории для продолжения наступательных операций или какой-либо особо сильной позиции, с которой можно защищаться от возможных украинских контратак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Японии заявил, что Бахмут сейчас "остается в наших сердцах", имея в виду, что город полностью разрушен. Российские пропагандисты извратили слова украинского лидера и заявили, что он подтвердил "захват" Бахмута;

– спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин вместе со своими наемниками из ЧВК "Вагнер" хочет бежать из города. Отмечается, что группировка наемников полностью разбита. А заявление Пригожина – блеф, направленный на Минобороны РФ, чтобы вывести свои войска.

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