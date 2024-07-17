Резерв+ хотят сделать полноценным цифровым аналогом ТЦК: какой функционал должны добавить

Мобильное приложение Резерв+ должно стать полноценным цифровым аналогом Территориальных центров комплектования. Для этого туда должны добавить некоторый функционал. Сейчас над этим идет работа.

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Об этом заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывает в эфире телемарафона. Она добавила, что в течение нескольких месяцев можно будет увидеть новые услуги в Резерве+.

"Мы планируем развивать наше приложение, мы продолжаем работу над построением проактивных государственных услуг онлайн. Мы добавим обратную связь для людей для того, чтобы люди приоритезировали, какой дальнейший функционал нам нужно запускать, проводим опрос, что именно нужно для граждан. Мы работаем над тем, чтобы Резерв+ стал полным цифровым аналогом ТЦК", – отметила Черногоренко.

По ее убеждению, все сервисы, все услуги, которые можно автоматизировать, которые сейчас предоставляются, сейчас забирают время и ресурсы граждан, должны быть онлайн.

"Минобороны уже наладило взаимодействие с 8 государственными реестрами, и мы считаем, что все услуги, предоставляемые в ТЦК и СП, можно оказывать без дополнительных визитов", – добавила Черногоренко.

По ее словам, в Минобороны, например, планируется предусмотреть предоставление отсрочки онлайн, в частности, для многодетных родителей и студентов дневной формы обучения.

"У нас уже есть обмены с этими реестрами, и мы хотели бы быстро реализовать этот функционал", - резюмировала Черногоренко.

Справка

Резерв+ – украинское мобильное приложение, позволяющее военнообязанным обновлять свои учетные данные и получать информацию о себе в реестре "Оберег". В нем можно просмотреть и обновить сохраненные данные. Авторизация осуществляется через BankID, а для регистрации необходимо указать номер телефона, электронный адрес и адрес проживания. Приложение выполняет функции электронного кабинета для военнообязанных, однако регистрация в нем добровольна.

В дальнейшем в Резерв+ планируют добавить и ряд других функций, таких как оформление отсрочки и брони, электронное направление на ВЛК и даже онлайн-рекрутинг и обучение для военнообязанных.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя программу запустили 18 мая, только 18 июня там стал доступный электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF и отсканировать QR-код для просмотра всей информации.

Однако новшество отображается еще не у всех пользователей. В МО объяснили, что функция будет внедряться несколькими волнами.

Напомним также, что возможность рассылки повесток через Резерв+ пока не рассматривается. Для этого нет законодательной базы на любом уровне, пояснили в Минобороны.

О том, что означает статус военнообязанных в Резерве+, читайте в материале по ссылке.

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