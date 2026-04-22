Россия снова атаковала Украину дронами: защитники неба обезвредили 189 из 215 БпЛА

В ночь на 22 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 215 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 189 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход вражеской атаки

В ночь на 22 апреля противник атаковал 215 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово, а также с Чауды во временно оккупированном Крыму.

В частности, россияне запустили около 140 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 189 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС ВСУ.

Последствия российских ударов

Из-за вражеских обстрелов этой ночью пострадал город Днепр.

"Враг атаковал Днепр. Произошло несколько пожаров. Предварительно, обошлось без пострадавших", – сообщил в 06:44 начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Позже он уточнил, что в облцентре повреждены жилые дома и автомобили.

Всего враг более 20 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками.

Кроме Днепра под ударом была и Никопольщина: Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады. Горели авто. Изуродована инфраструктура. Люди не пострадали.

Одессу оккупанты атаковали двумя волнами дронов.

"Целился по инфраструктуре. Люди и гражданская застройка не пострадали. Спасибо за это Силам обороны", – написал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По данным начальника Одесской ОВА Олега Кипера, под ударом в Одесской области снова оказалась портовая инфраструктура.

"Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение портовых объектов. К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий", – отметил чиновник.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил: в результате атаки повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

На Сумщине от массированной вражеской атаки пострадали 33 человека, заявили в Нацполиции. Захватчики атаковали 29 населенных пунктов области КАБами, ударными БпЛА, FPV-дронами, артиллерией и минометами.

В Сумской громаде в результате ударов БпЛА пострадали 30 человек, среди них 16 детей. Повреждены15 частных и 14 многоквартирных домов, 8 нежилых сооружений и 36 автомобилей.

В Глуховской громаде ранены 19-летняя девушка и 52-летний мужчина. Повреждены 24 частных дома и 2 автомобиля.

В Путивльской громаде травмирована 17-летняя девушка, поврежден автомобиль.

На Запорожье вражеский БПЛА ударил по станции Запорожье-Левое: атакован сортировочный парк.

В момент удара на пути находился поезд с электровозом. Смертельно травмирован помощник машиниста. Машинист госпитализирован в больницу.В целом, по данным Запорожской ОВА, в областном центре и Запорожском районе один человек погиб, еще восемь получили ранения.

