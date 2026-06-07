Оккупанты атаковали Украину 236 дронами: защитники обезвредили 215 целей

В ночь на 7 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 236 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 215 целей.

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Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 7 июня (с 18:00 6 июня) российские войска атаковали 236 БпЛА –– ударными типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Пуски враг осуществлял с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), оккупированные Донецк и мыс Чауда в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС.

Последствия атаки

Ночью враг снова массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.

В Одессе в результате вражеской атаки произошло возгорание нежилого здания.

"К сожалению, пострадал 41-летний мужчина, у него осколочные ранения, состояние удовлетворительное", – рассказал начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба, а также здание на территории храма. Повреждения получили также два грузовых автомобиля.

Зафиксированы повреждения жилых домов и на территории Черноморской громады. Обошлось без травмированных.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки и уточнения информации о пострадавших и нанесенных повреждений", – добавил Кипер.

Под ударами вражеских дронов на рассвете оказался также город Запорожье. Россияне убили водителя маршрутки, стоявшей на конечной остановке. Один из районов облцентра обе сточен после атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг атаковал два катера Морской поисково-спасательной службы. Они выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. Есть пострадавшие.

Также оккупанты атаковали 5 районов Днепропетровской области. Ранения получили шесть человек, в том числе 16-летний парень.

Кроме того, Россия атаковала Запорожье: поврежден супермаркет, среди пострадавших – 10-летний мальчик, есть погибшие.

А две общины Николаевщины оказались под ударами дронов: погиб мужчина, четверо раненых.

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