Российские "мобики" уменьшили количество оккупантов: известно о двух случаях с жертвами и ранеными

Российские мобилизованные из двух разных подразделений недавно "помогли" Силам обороны Украины – случайно открыли огонь по своим же. Тем самым они увеличили количество "двухсотых" и "трехсотых" военнослужащих страны-агрессора.

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Об этих случаях узнал анонимный Telegram-канал "Досье Шпиона". Первый произошел на временно оккупированной территории Украины на Луганском направлении.

"Мобики" пытались сбросить гранату Ф-1 на позиции украинских войск, используя для этого дрон. Однако что-то пошло не так и граната сдетонировала, зацепив самих оккупантов. В результате 21-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (в/ч 12128, Оренбургская область РФ) потеряла четырех бойцов. Один погиб, трое получили ранения.

Автор Telegram-канала пишет, что преждевременный подрыв боеприпаса во время снаряжения дрона допустил рядовой Елисеев Игорь Александрович.

"В результате трое военнослужащих бригады получили ранения, Елисеев И.А. – погиб", – сказано в сообщении. Раненые – сержант Лебедев Виталий Павлович, ефрейтор Зеленкин Сергей Викторович и рядовой Тихонов Антон Владимирович – проходят лечение в госпитале Старобельска (оккупированная Луганщина).

Второй случай произошел на территории Белгородской области РФ. Там "мобики" из 90-й гвардейской танковой дивизии (в/ч 86274, Челябинская область) проходили обучение работы с противотанковом вооружением. Враг пытался создать "охотников за западными танками", однако эти "специалисты" начали самоликвидироваться еще до того, как попали на фронт.

"Во время демонстрации работы с РПГ-26 военнослужащий совершил непроизвольный выстрел из гранатомета. В результате пятеро военнослужащих получили ранения разной степени тяжести", – сообщил источник.

Как писал OBOZREVATEL:

– За минувшие сутки (6 мая) защитники Украины ликвидировали 660 российских оккупантов. За все время полномасштабной войны смерть на фронте в Украине нашли 193 430 захватчиков.

– Сколько военной техники уничтожили наши воины – читайте в статистике Генштаба ВСУ по ссылке.

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