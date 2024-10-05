Российские оккупанты объявили о новой цели после Угледара: о чем речь

Следующая цель российских оккупантов после захвата Угледара в Донецкой области – село Богоявленка, к западу от оккупированного города. Враг движется в сторону населенного пункта с двух сторон и "имеет успехи", потому что соотношение сил и средств отличается в разы.

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Об этом сообщил в Telegram военный журналист Богдан Мирошников. Он предположил, что Богоявленку "можно какое-то время подержать, чтобы выиграть время для последующих линий обороны", если не допускать серьезных ошибок.

"А главное – не допустить быстрого продвижения к Успеновке, которая сформирует левофланговые (со стороны противника) клещи для Курахового. Потому что с другого фланга города очень непростая ситуация в Измайловке и у Островского", – оценил журналист.

Прогноз Мирошникова подтвердил российский милитарный ресурс "Два майора". Там назвали Богоявленку "следующей логической целью". Также отмечается, что продолжаются бои между Екатериновкой и Водяным.

По информации украинского военного блогера и волонтера Олега Петренко, враг продвинулся в глубину 1,5 км северо-западнее Угледара, вдоль лесополос. Очевидно, что оккупанты будут давить в направлении Богоявленки и атаковать маневренными группами широким фронтом вдоль балки Берестова. Цель – растянуть силы ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

– Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с отступлением украинских защитников из Угледара, подчеркнул, что безопасность людей – самый высокий приоритет. Глава государства подчеркнул, что Украине нужно разрешение на удары дальнобойным оружием, чтобы не приходилось отступать.

– Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что рано или поздно российские резервы и ресурсы на Донбассе закончатся. Потому что на четырех направлениях оккупанты бросают на украинскую землю не только огромное количество личного состава, но и техники, вооружений, оборудования. Говоря футбольным термином, ощущение, что это "фол последней надежды".

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