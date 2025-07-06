Россия боится украинской мобилизации: в Сухопутных войсках рассказали о новой стратегии врага

В Силах обороны Украины прокомментировали ряд последних ударов со стороны войск РФ по зданиям территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Там отметили, что Россия боится мобилизации в Украине и пытается таким образом ее сорвать.

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Об этом заявил представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии СМИ. По его словам, цель российских ударов по ТЦК – сорвать мобилизацию в Украине.

"Основная цель российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки – это попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию", – отметил спикер.

Военный подчеркнул, что это не первая попытка врага. Ранее россияне уже проводили серии минирований зданий ТЦК и попытки пронесения туда взрывных устройств.

Последние удары по ТЦК в ряде украинских городов (в частности, в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге) являются продолжением этой кампании.

"Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", – добавил Саранцев.

Напомним, что 6 июля Россия атаковала ударными дронами Кременчуг на Полтавщине. Было поражено здание территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и жилой дом рядом, где возник пожар. В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили попадание.

А утром 3 июля российские войска нанесли удар по Полтаве, где прилет также пришелся на здание Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. В результате атаки есть погибшие и раненые гражданские.

30 июня россиянами был нанесен удар рядом со зданием ТЦК и СП в Кривом Роге.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июля войска РФ нанесли удары по Николаеву несколькими "Шахедами": повреждены десять жилых домов, заведение питания и банк. Ранения получили два человека.

Также стало известно, что на Харьковщине оккупанты атаковали гражданское авто, убив 8-летнего мальчика, и нанесли удары по спасателям в Харькове и Херсоне.

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