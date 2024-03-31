Россия имеет широкий спектр вооружений: в Воздушных силах объяснили, почему некоторые ракеты тяжело сбить

Некоторые ракеты тяжело сбить. Дело в том, что страна-агрессор обладает широким диапазоном вооружений.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он пояснил, что даже ракеты С-300 военные РФ используют для разных целей.

"Враг использовал баллистику и раньше. Просто это оружие несколько труднее сбить. Они применяют, например С-300, для впечатления различных целей. Мы видим и другие типы ракет, которые они используют. У врага есть широкий диапазон оружия и разного типа ракет, таких как "Циркон" или других крылатых и баллистических ракет", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта войска РФ обстреляли из артиллерии Красногоровку Донецкой области. Погибли два человека, еще один получил ранения.

А в ночь на субботу РФ атаковала Украину 12 "Шахедами" и четырьмя зенитными ракетами С-300/С-400, силы ПВО уничтожили девять дронов-камикадзе.

В Полтавской области под удар попал объект инфраструктуры. В регионе было зафиксировано несколько прилетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!