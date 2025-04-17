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"Россия отвечает эскалацией на мирные переговоры": посол ЕС отреагировала на удар врага по Днепру

Екатерина Дутик
War
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Посол ЕС отреагировала на удар врага по Днепру

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова решительно отреагировала на российский удар БПЛА по Днепру. Она подчеркнула, что вместо диалога Россия выбирает путь эскалации.

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Об этом посол написала в соцсети X. Удар по Днепру, в результате которого погибли три человека, среди них ребенок, стал очередным доказательством агрессивной политики Кремля.

"Ответ России на мирные переговоры? Эскалация. [...] Поддержка Украины большим количеством оружия и противовоздушной обороны – единственный путь к справедливому миру", – отметила Матернова.

Катарина Матернова отреагировала на удар россиян по Днепру

Также политик прикрепила фото последствий дроновой атаки по городу.

Удар России по Днепру
Атака БПЛА на Днепр 16 апреля
Россия атаковала Днепр

Как сообщал OBOZ.UA, количество пострадавших в результате российского удара "Шахедами" по Днепру, который враг нанес вечером 16 апреля, возросло до 31 человека. В городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары.

Местные жители рассказали, что было слышно около 10 взрывов. Один из российских БПЛА взорвался буквально рядом с жилым домом, где прятались люди. После этого гражданские получили ранения.

Во время очередной российской атаки по Днепру вражеский дрон унес жизнь 16-летней девушки, она не успела спрятаться.

Кроме этого, вражеский БПЛА попал в крышу одного из корпусов Днепровского государственного медицинского университета – значительные разрушения получили несколько этажей. В заведении объявили онлайн-обучение из-за угрозы обрушения конструкций перекрытия на нижние этажи.

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