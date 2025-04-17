"Россия отвечает эскалацией на мирные переговоры": посол ЕС отреагировала на удар врага по Днепру

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова решительно отреагировала на российский удар БПЛА по Днепру. Она подчеркнула, что вместо диалога Россия выбирает путь эскалации.

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Об этом посол написала в соцсети X. Удар по Днепру, в результате которого погибли три человека, среди них ребенок, стал очередным доказательством агрессивной политики Кремля.

"Ответ России на мирные переговоры? Эскалация. [...] Поддержка Украины большим количеством оружия и противовоздушной обороны – единственный путь к справедливому миру", – отметила Матернова.

Также политик прикрепила фото последствий дроновой атаки по городу.

Как сообщал OBOZ.UA, количество пострадавших в результате российского удара "Шахедами" по Днепру, который враг нанес вечером 16 апреля, возросло до 31 человека. В городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары.

Местные жители рассказали, что было слышно около 10 взрывов. Один из российских БПЛА взорвался буквально рядом с жилым домом, где прятались люди. После этого гражданские получили ранения.

Во время очередной российской атаки по Днепру вражеский дрон унес жизнь 16-летней девушки, она не успела спрятаться.

Кроме этого, вражеский БПЛА попал в крышу одного из корпусов Днепровского государственного медицинского университета – значительные разрушения получили несколько этажей. В заведении объявили онлайн-обучение из-за угрозы обрушения конструкций перекрытия на нижние этажи.

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