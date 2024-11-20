'Россия решила эскалировать эту войну': в Пентагоне прокомментировали информацию об отмене ограничений для Украины касательно ATACMS

В Пентагоне пока не подтверждают, что США дали Украине разрешение наносить удары по территории России дальнобойным оружием, в частности ATACMS. При этом там напомнили, что Москва решила эскалировать войну против Украины.

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Соответствующее заявление на брифинге сделала спикер минобороны США Сабрина Сингх. "Пока я не могу ничего объявить или подтвердить, если у нас будет больше информации для публичного обнародования, мы это сделаем", – сказала она.

Отвечая на вопросы журналистов, представительница Пентагона призвала не забывать, что происходит, и тот факт, что Россия решила эскалировать эту войну, привлекая войска КНДР.

"Поэтому то, что мы делаем – это то, что мы делали с самого начала, – это гарантирование того, что Украина имеет то, что ей нужно", – отметила Сингх.

Она добавила, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину с помощью различных президентских программ, направленных на обеспечение краткосрочной и долгосрочной безопасности Украины.

Так, Сингх говорила, что Пентагон настроен обеспечить доставку в Украину военной помощи на оставшиеся от принятого ранее финансирования Конгрессом 7,1 млрд долларов до конца работы действующей администрации президента Джо Байдена. Предполагается, что отправки будут совершаться еженедельно.

Напомним, что вечером 17 ноября СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить дальнобойными ракетами в глубь России. Вооруженные силы Украины могут атаковать агрессора ракетами ATACMS.

Информацию об этом подтвердил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 18 ноября.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл тоже официально подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена отменила ограничения для Украины на применение дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, это решение позволяет украинским военным использовать ATACMS "так, как они считают нужным".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали склад БК на территории Брянской области. Военная цель в городе Карачев в ночь на 19 ноября была успешно поражена.

– Американские СМИ писали, что Россия смогла перехватить две из восьми ракет, выпущенных Украиной, и что удар был нанесен по пункту поставки боеприпасов.

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