Россия ударила по Балаклее на Харьковщине: есть разрушения, погибли три человека. Фото

Ночью 6 августа российская террористическая армия нанесла удары по жилым домам в городе Балаклея Харьковской области. Вследствие вражеского обстрела в одном из микрорайонов города погибли три человека.

Видео дня

На месте военного преступления зафиксированы многочисленные разрушения. Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Последствия террора

По информации местной власти, первый вражеский удар пришелся в частный жилой дом. К сожалению, в результате атаки погибла женщина. На месте попадания пожар спасатели проводили разбор завалов.

Второй вражеский удар произошел вблизи другого частного дома. Эта атака унесла жизни еще двух человек – мужчины и женщины. На местах вражеских ударов работают все соответствующие службы.

В ГСЧС Украины уточнили, что российские войска для убийства мирных жителей применили беспилотники. Спасатели подтвердили, что после атаки возникли пожары в двух жилых домах, повреждены соседние домовладения.

Главные истории дня

Спасатели ликвидировали оба пожара. На месте работали все экстренные службы.

Напомним, утром 5 августа российская оккупационная армия атаковала жилые кварталы Харькова. Для террора мирного населения враг применил баражирующие боеприпасы "Бандероль".

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска совершили очередной ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистики оказались Киев и Бровары, также было громко в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, еще десятки человек получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российский ракетный удар полностью уничтожил крупнейший распределительный центр Rozetka, который обрабатывал более 100 тысяч заказов в сутки, а также сортировочный центр "Новой почты", где погибли три человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!