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Россия ударила по Балаклее на Харьковщине: есть разрушения, погибли три человека. Фото

Алексей Лютиков
War
2 минуты
1,7 т.
Россия ударила по Балаклее на Харьковщине
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Ночью 6 августа российская террористическая армия нанесла удары по жилым домам в городе Балаклея Харьковской области. Вследствие вражеского обстрела в одном из микрорайонов города погибли три человека.

На месте военного преступления зафиксированы многочисленные разрушения. Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Последствия террора

По информации местной власти, первый вражеский удар пришелся в частный жилой дом. К сожалению, в результате атаки погибла женщина. На месте попадания пожар спасатели проводили разбор завалов.

Второй вражеский удар произошел вблизи другого частного дома. Эта атака унесла жизни еще двух человек – мужчины и женщины. На местах вражеских ударов работают все соответствующие службы.

В ГСЧС Украины уточнили, что российские войска для убийства мирных жителей применили беспилотники. Спасатели подтвердили, что после атаки возникли пожары в двух жилых домах, повреждены соседние домовладения.

Спасатели ликвидировали оба пожара. На месте работали все экстренные службы.

Последствия атаки
Россияне убили мирных жителей
Враг атаковал частные дома
Послествия обстрела
После атаки разрушены дома
Спасатели работали на месте террора
Спасатели работали на месте террора

Напомним, утром 5 августа российская оккупационная армия атаковала жилые кварталы Харькова. Для террора мирного населения враг применил баражирующие боеприпасы "Бандероль".

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска совершили очередной ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистики оказались Киев и Бровары, также было громко в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, еще десятки человек получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российский ракетный удар полностью уничтожил крупнейший распределительный центр Rozetka, который обрабатывал более 100 тысяч заказов в сутки, а также сортировочный центр "Новой почты", где погибли три человека.

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