Россия устроила новую атаку на Украину: силы ПВО обезвредили 87 из 98 БпЛА

В ночь на 13 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 98 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 87 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки войск РФ

Уже через 10 минут после завершения "пасхального перемирия", начиная с 00:10 13 апреля на Украину полетели российские ударные беспилотники.

В целом враг использовал во время атаки 98 дронов типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.

Запускали их россияне из направлений российских Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

В частности, в воздушном пространстве Украины фиксировалисьоколо 65 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.

Последствия вражеских ударов

На Черниговщине, в Черниговском районе, российские войска ударили по энергообъекту. В результате вызванных повреждений обесточены более 12 тысяч абонентов в районе.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью", – заверили в "Черниговоблэнерго".

Над Днепропетровской областью в течение ночи силы ПВО сбили восемь вражеских дронов.

По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, россияне 10 раз атаковали два района области артиллерией и беспилотниками.

На Синельниковщине враг попал по Славянской и Васильковской громадам. Горели частные дома.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Повреждены многоэтажные дома.

Обошлось без пострадавших.

На Кировоградщине в результате вражеской дроновой атаки возник пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кропивницком районе.

"К тушению были привлечены все необходимые подразделения ГСЧС. Сейчас огонь полностью ликвидирован. Самое важное, по предварительным данным, обошлось без пострадавших", – рассказал начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

На Харьковщине ночью вражеские беспилотники ударили по Богодухову. Враг использовал три "Шахеда".

"Возник пожар. Полностью разрушен жилой дом. Также повреждены другие домовладения, хозяйственные помещения, авто. 57-летний мужчина обратился за медицинской помощью. У него — острая реакция на стресс", – рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На Сумщине за последние сутки российские войска совершили почти 60 обстрелов по 15 населенным пунктам в 10 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Как рассказали в Сумской ОВА, для ударов по региону враг применял минометы, РСЗО, FPV-дроны, БпЛА, управляемые авиационные бомбы. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры :

В Шосткинской громаде повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и нежилые помещения, в Эсманьской – разрушен частный жилой дом.

В Глуховской громаде россияне повредилимногоквартирные жилые дома, нежилое помещение, автомобили, в Великописаревской – один частный жилой дом, еще ряд повреждены, а в Сумской громаде повреждения получили частный дом, хозяйственная по стройка в частном хозяйстве, гражданский легковой автомобиль, объект гражданской инфраструктуры.

В Николаевской сельской громаде враг повредил школу.

