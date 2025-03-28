Россия запустила по Украине более 160 дронов: 89 целей сбито, пострадали семь областей

В ночь на 28 марта защитники неба Украины отбили очередную российскую атаку, сбив 89 из более чем 160 беспилотников разных типов. Вражеские цели были обезврежены в южных, северных и центральных областях.

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Из-за действий агрессора пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесщина, Николаевщина и Запорожье. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что с 18:00 минувших суток оккупанты направили на Украину 163 беспилотника – ударные Shahed и различные дроны-имитаторы (пуски из Миллерово, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска в РФ, а также мыса Чауда и Гвардейского во временно оккупированном Крыму).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 пятницы подтверждено сбивание 89 ударных российских дронов на юге, севере и в центре страны. Еще 51 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий).

Вечером 27 марта враг массированно атаковал "Шахедами" промзону Полтавы. В шести локациях города были повреждены складские помещения, админздание предприятия и резервный трансформатор, вспыхнули пожары.

В Одесской области в результате вражеской атаки горели гаражные помещения и хозяйственные постройки. Были повреждены частные жилые дома, пострадал человек.

Враг атаковал Запорожье и Запорожский район 17 "Шахедами": повреждены многоэтажки, частный дом, здания в дачном кооперативе. Ранение получил 19-летний парень.

В Петриковской громаде Днепровского района Днепропетровщины в результате атаки БПЛА поврежден инфраструктурный объект. Над областью за ночь сбили семь вражеских дронов.

В Сумской области уничтожили 10 БПЛА, в Глуховской громаде из-за атаки повреждено помещение религиозного учреждения.

Пять вражеских дронов сбили на Николаевщине: в городе Вознесенск загорелось складское помещение агропромышленного объекта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 марта РФ запустила по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 86 разных дронов, из которых защитники неба сбили 42 ударных БПЛА, а 26 имитационных были потеряны. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина и Черниговщина.

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