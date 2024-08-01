Россияне изучают опыт Украины по сбитию 'Шахедов': эксперт объяснил замысел врага

Россияне изучают украинский опыт в сбитии ударных дронов "Shahed". Они будут пытаться применять подобные средства в борьбе с БПЛА, регулярно атакующими территории государства-агрессора.

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Об этом в эфире "Мы - Украина" рассказал военный обозреватель Алексей Гетьман. Он напомнил, что во время последнего массированного налета оккупантов украинские ПВО обезвредили все 89 дронов, запущенных врагом.

"Это не значит, что количество наших беспилотников, достигших цели, будет уменьшаться. Это значит, что мы будем совершенствовать наши БПЛА, чтобы они были менее уязвимы к любым средствам ПВО", – отметил он.

Он отметил, что уже сейчас коэффициенты сбития дронов очень разнятся. Если украинские ПВО сбивают 90-100% запущенного россиянами металлолома, то в РФ этот показатель едва дотягивает до 50%.

"Поэтому, конечно, их интересует, как мы это делаем, и они будут обезьяничать тут", – убежден Гетман.

Напомним, в ГУР рассказали, что дальнобойный удар по аэродрому "Оленья" в Мурманской области России в ночь на 27 июля – это "олимпийское достижение" для Сил обороны Украины. В общей сложности выходные 27-28 июля были в этом плане "урожайными".

Повреждение борта ТУ-22М3 значимо, потому что возможностей производить подобную технику "деградированный российский ВПК" не имеет. Поэтому агрессор и прячет ее как можно дальше.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что украинские БПЛА продолжают атаковать объекты на территории России. Чтобы нанести ощутимый удар по врагу, украинские военные применяют тактику "тысячи порезов".

– Специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов обратил внимание, что в Киев удалось долететь новому российскому БПЛА под названием "Гербера". Противник позиционирует эти дроны как "младшую серию" Shahed-136 (российский вариант названия – "Герань").

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