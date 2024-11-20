'Россияне перешли все красные границы': эксперт пояснил, что стоит по сообщению посольства США о возможном ударе РФ по Украине

Посольство США в Киеве выступило с предупреждением о возможности масштабного удара РФ по Украине. Эксперты считают, что это свидетельствует о наличии у разведки США убедительных доказательств таких планов.

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Такое заявление в комментарии OBOZ.UA сделал независимый эксперт по противодействию дезинформации Андрей Шаповалов. Он отметил, что США в первую очередь заботятся о безопасности своих граждан и сотрудников дипломатических учреждений.

Эксперт также напомнил, что подобные предупреждения в прошлом, как, например, в преддверии полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, подтверждались.

"Я думаю, что в первую очередь они беспокоятся о безопасности собственных граждан и работающих. Пренебрегать предупреждениями американцев я не стал бы, потому что мы уже видели историю в 2022 году, чем это закончилось, когда они предупреждали и были 100% уверены, что так или иначе будет вторжение. Поэтому на сегодняшний день я убежден, что у их разведки есть основания утверждать об этом будущем ударе, к которому готовятся россияне. Другой вопрос, состоится ли он или нет, или сегодня, или завтра. Но, еще раз повторяю, пренебрегать предупреждениями американской разведки я бы не стал. Поэтому нужно внимательно сегодня, особенно относиться к тревогам и не пренебрегать собственной безопасностью, и прятаться в хранилищах", – подчеркнул он.

По словам Шаповалова, Россия уже неоднократно демонстрировала готовность к эскалации, испытывая новые виды вооружений в боевых условиях. Последние удары, в том числе активное использование дронов-камикадзе, могут быть попыткой истощить украинскую систему ПВО перед более масштабной атакой.

"То, что россияне перешли все красные границы и прочие, это конечно. Сегодня от них можно ожидать все что угодно. То, что предупреждают разведки, что эта ракета разработана и готовы к испытанию в боевых условиях. Я убежден, что эта информация соответствует действительности, поэтому пренебрегать не нужно предупреждениями", – сказал он.

По словам эксперта, предупреждение посольства США направлено на сохранение жизни не только американцев, но и украинцев.

Что касается подготовки России к новым массированным ракетным атакам, это уже не в первый раз, когда страна-агрессор готовится к таким ударам — за все время войны их было уже более 25. Среди использованных ракет – новые "Цирконы", "Кинжалы" и другие инновационные виды вооружений.

"Поэтому предупреждение – это в первую очередь направлено на сохранение жизней. А что касается подготовки вообще россиян, мы видим, что таких массированных, как в последнее время, давно уже не было. И этим огромным количеством шахедов, они, скорее всего, пытались истощить именно наши системы ПВО, готовясь к чему-то более масштабному и, возможно, в таком случае все пазлы сходятся и предупреждения американцев, как раз ко времени", – резюмировал Шаповалов.

Напомним, собеседники OBOZ.UA уверяют: в течение 20 ноября не ожидают российских ракетных ударов, которые были бы мощнее недавних массированных комбинированных атак. Ведь россияне имеют технические ограничения для нанесения таких ударов и требуют времени для накопления соответствующего количества ракет.

Утром 20 ноября посольство США в Киеве заявило, что в этот день не будет работать из-за угрозы массированного ракетного удара войск РФ по Украине.

Вслед за американскими дипломатами подобное заявление сделали их коллеги из посольства Испании в нашей стране.

СМИ также начали сообщать об аналогичных решениях дипломатических представительств Греции и Италии в Украине.

Между тем, только в воскресенье, 17 ноября, РФ устроила самую массовую комбинированную атаку за как минимум последние несколько месяцев. Ночью и утром государство-агрессор запустило по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Украинская ПВО тогда уничтожила более 140 целей.

Основные усилия при атаке россияне направляли на поражение украинской энергосистемы.