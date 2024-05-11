'Сейчас каждая система ПВО – это то, что спасает жизнь': Зеленский указал на важность своевременных поставок помощи от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский показал в сети последствия российских террористических атак, которые враг совершил по украинским городам только в течение последней недели. Он также в очередной раз обратился к странам-партнерам с призывом предоставить Украине больше систем ПВО, которые спасают жизнь наших граждан.

Соответствующий видеоролик с последствиями ракетных ударов врага в Донецкой, Харьковской, Сумской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской областях и Запорожье президент опубликовал в своих соцсетях. Глава государства подчеркнул, что страны Запада должны не только объявлять о предоставлении пакетов помощи, но и своевременно поставлять их.

Ведь каждый день задержки снабжения оружием для Украины приводит к разрушению украинских городов и смертям среди мирных жителей.

"Сейчас каждая система ПВО, каждая противоракета – это буквально то, что спасает жизнь, дает жить нашим городам и громадам. Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую устойчивость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Пакет, который действительно помогает, – это привезенное в Украину оружие, а не только объявленное.

Российский террор должен проиграть. И это можно сделать только конкретной силой, конкретным оружием. Жизнь должна выигрывать. Благодарю всех в мире, кто нам в этом помогает", – подчеркнул президент.

Ранее Владимир Зеленский оценил угрозу наступления врага на Харьковщине. Он отметил, что наши военные видят замысел оккупанта и понимают объем его сил. Также он подчеркнул, что Харьковское направление будет усилено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, президент ранее заявлял, что Украина сможет остановить инициативу оккупационной армии РФ на восточной линии фронта, когда получит все обещанное партнерами оружие. Ранее враг, пользуясь недостатком вооружения у Сил обороны, увеличил свои войска на севере и востоке.

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