'Сердце разрывается': сеть поразили кадры с собакой, которая плакала на руинах уничтоженного Россией дома. Фото и видео

Спасатели Житомирщины показали пронзительное видео с разрушенной российским ударом улицы в Коростене. На руинах одного из домов остался одинокий пес, который беспрестанно плакал.

Украинцев плач собаки, потерявшей хозяев, растрогал до глубины души. В комментариях под сообщением на Facebook-странице ГСЧС они просят приютить животное и желают оккупантам почувствовать хотя бы часть той боли и горя, которые они принесли на украинскую землю.

От российских ударов страдают не только люди, но и животные

Российские войска 3 апреля атаковали Коростень на Житомирщине, уничтожив практически целую улицу.

После атаки на руинах одного из домов остался одинокий пес, который пронзительно выл, зовущий свою убитую россиянами хозяйку.

"Руины... Уничтоженный жилой квартал на Житомирщине... Посреди разрушенных домов стоит пес. И плачет. Так, что сердце разрывается на части. За одно мгновение он потерял все: дом, тепло, хозяев. Это видео невозможно смотреть без слез", – написали в ГСЧС.

Спасатели рассказали, что рядом во время разбора завалов, под обломками обнаружили кролика. Он был напуганный, но живой.

"Вытащили. Спасли. На этих фотографиях — боль, которую невозможно выразить словами. И одновременно — чрезвычайная отзывчивость тех, кто не сдается. Спасатели, чьи руки ежедневно достают жизни из-под обломков, находят в себе силы не только работать, но и сочувствовать. Каждая жизнь важна. Каждая жизнь — бесценна", – отметили в ГСЧС.

Украинцев поразил плач собаки на руинах

Под сообщением ГСЧС комментарии оставили сотни украинцев.

Люди пишут, что кадры с собакой, которая плачет по потерянной хозяйке почти как человек, разрывают сердце.

Комментаторы благодарят спасателей за отзывчивость, просят тех, кто ближе, приютить одинокого пса, а также желают российским оккупантам и всем россиянам, которые поддерживают войну, почувствовать хотя бы часть той боли и горя, которые они нанесли и продолжают наносить украинцам.

Атака на Коростень

Российские войска во время массированной атаки 3 апреля нанесли удары по Житомирской области. В Коростене они ударили по гражданской инфраструктуре и жилой застройке, практически стерев с лица земли целую улицу.

В тот день враг убил 70-летнюю женщину, еще десять человек пострадали, двух из них чрезвычайники деблокировали из-под завалов.

По словам председателя Житомирской ОВА Виталия Бунечко, россияне разрушили 18 зданий, среди которых — 9 жилых домов. Повреждения получили более 100 жилых домов, более 55 хозяйственных помещений и 2 магазина.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 7 апреля, Россия на юге Украины устроила террор против гражданского населения. В нескольких областях нашей страны оккупанты били по жилым домам, инфраструктуре и транспорту.

По состоянию на 17:30 вчера было известно, что погибли 9 человек, 49 ранены.

Также оккупанты дважды атаковали пассажирские автобусы на Никопольщине. В результате атак четыре человека погибли, 21 ранены.

Кроме того, Россия ударом по Херсону убила четырех человек, есть также пострадавшие.

А на Черниговщине оккупанты атаковали горсовет и налоговую. Там также не обошлось без пострадавших.

