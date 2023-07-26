Силы обороны Украины ликвидировали 460 оккупантов и сожгли десятки их техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отминусовали еще 460 военных российской оккупационной армии. Так, за все время полномасштабной войны потери путинских войск в живой силе достигли уже беспрецедентного количества 243 680 человек.

Видео дня

Соответствующие данные утром 26 июля привели в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Там отметили, что украинским бойцам удалось также отправить на металлолом десятки единиц вражеской техники, в частности танки, артиллерийские системы и БПЛА.

В частности, оккупантам больше ничем не помогут 3 танка (в общей сложности за время полномасштабной войны потеряно 4177), 5 боевых бронированных машин (8136), 22 артиллерийские системы (4727), 3 средства ПВО (457), 1 вертолет (311), 16 БПЛА оперативно-тактического уровня (3993), 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7211), а также 5 единиц спецтехники (708).

Напомним, накануне в сеть попали кадры боя в Клещиевке на Бахмутском направлении, где ВСУ полностью уничтожили группу российских десантников. Враг понес огромные потери в живой силе. Примечательно, что российские военкоры пытались оправдать потери РФ, мол, оккупанты якобы попали в засаду.

Также оккупанты пытаются скрывать масштабы потерь в живой силе, однако кадры с места боев красноречиво свидетельствуют о больших потерях российских захватчиков.

Кроме того, украинским бойцам из 38 отдельной бригады морской пехоты удалось приземлить на Донбассе очередной российский вертолет. Уничтожен Ка-52 "Аллигатор", его экипаж погиб. Вражеский вертолет был приземлен в 7:43 25 июля расчетом ПЗРК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– аэроразведчики одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины уничтожили комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2". Эту и другую военную технику противника защитникам удалось уничтожить на Бахмутском направлении;

– начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты на юге Украины не могут подтянуть ресурсы на левобережье Херсонской области, ВСУ держат под огневым контролем все логистические маршруты врага. В этой связи захватчики испытывают существенный "снарядный голод".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!