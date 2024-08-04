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Склады БК выгорели дотла: опубликованы спутниковые фото после атаки на вражеский аэродром "Морозовск"

Ольга Липич
War
3 минуты
2,1 т.
Склады БК выгорели дотла: опубликованы спутниковые фото после атаки на вражеский аэродром 'Морозовск'

В сети опубликовали спутниковые снимки с последствиями атаки Сил обороны Украины на аэродром "Морозовск" российских оккупационных войск в Ростовской области. Кадры подтверждают, что на аэродроме были поражены склады с боеприпасами войск государства-агрессова.

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Спутниковые фото, сделанные американской компанией Planet Labs 4 августа, распространило издание "Радио Свобода". На них видно, что поражены склады с БК, расположенные в северо-восточной части аэродрома.

Следы пожаров видны и возле других зданий, а также у мест парковки истребителей российских захватчиков.

Склады БК выгорели дотла: опубликованы спутниковые фото после атаки на вражеский аэродром "Морозовск"
Склады БК выгорели дотла: опубликованы спутниковые фото после атаки на вражеский аэродром "Морозовск"

Издание также обратило внимание на то, что после атаки беспилотниками из "Морозовска" убрали большинство имевшихся там ранее истребителей.

Склады БК выгорели дотла: опубликованы спутниковые фото после атаки на вражеский аэродром "Морозовск"

Напомним, что взрывы на военном аэродроме оккупантов в Ростовской области прогремели в ночь на субботу, 3 августа. Очевидцы писали в сети, что было слышно детонацию. По информации международного разведывательного сообщества InformNapalm и OSINT-расследователей, пожар произошел на территории стоянки российских истребителей.

Склады БК выгорели дотла: опубликованы спутниковые фото после атаки на вражеский аэродром "Морозовск"

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по "Морозовску". Зафиксировано попадание во вражеские склады с боеприпасами, там россияне, в частности, хранили КАБы. Поражены и нефтебазы в трех регионах России.

Склады БК выгорели дотла: опубликованы спутниковые фото после атаки на вражеский аэродром "Морозовск"

Кроме того, в Ростовской области РФ украинские дроны атаковали состав горюче-смазочных материалов, из которого снабжали оккупантов на Донбассе. Объект был атакован на территории комбината "Атлас" управления Федерального агентства государственных резервов России вблизи населённого пункта Каменск-Шахтинский.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили около 1150 российских оккупантов. Также уничтожена 221 единица военной техники и вооружение захватнической армии РФ. Общее количество потерь живой силы врага уже составляет 582 910.

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