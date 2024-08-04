Склады БК выгорели дотла: опубликованы спутниковые фото после атаки на вражеский аэродром 'Морозовск'

В сети опубликовали спутниковые снимки с последствиями атаки Сил обороны Украины на аэродром "Морозовск" российских оккупационных войск в Ростовской области. Кадры подтверждают, что на аэродроме были поражены склады с боеприпасами войск государства-агрессова.

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Спутниковые фото, сделанные американской компанией Planet Labs 4 августа, распространило издание "Радио Свобода". На них видно, что поражены склады с БК, расположенные в северо-восточной части аэродрома.

Следы пожаров видны и возле других зданий, а также у мест парковки истребителей российских захватчиков.

Издание также обратило внимание на то, что после атаки беспилотниками из "Морозовска" убрали большинство имевшихся там ранее истребителей.

Напомним, что взрывы на военном аэродроме оккупантов в Ростовской области прогремели в ночь на субботу, 3 августа. Очевидцы писали в сети, что было слышно детонацию. По информации международного разведывательного сообщества InformNapalm и OSINT-расследователей, пожар произошел на территории стоянки российских истребителей.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по "Морозовску". Зафиксировано попадание во вражеские склады с боеприпасами, там россияне, в частности, хранили КАБы. Поражены и нефтебазы в трех регионах России.

Кроме того, в Ростовской области РФ украинские дроны атаковали состав горюче-смазочных материалов, из которого снабжали оккупантов на Донбассе. Объект был атакован на территории комбината "Атлас" управления Федерального агентства государственных резервов России вблизи населённого пункта Каменск-Шахтинский.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили около 1150 российских оккупантов. Также уничтожена 221 единица военной техники и вооружение захватнической армии РФ. Общее количество потерь живой силы врага уже составляет 582 910.

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