Starlink не помогает: в ГУР указали на проблемы армии РФ со связью

Несмотря на то, что российские оккупационные войска начали использовать на передовой терминалы спутникового интернета Starlink, у них до сих пор есть проблемы со связью. Глобально это приобретение врагу не помогло.

Об этом во вторник, 13 февраля, в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"У врага остаются и проблемы со связью. И это точечное решение глобально им не помогает, но очень сильно показывает на весь мир, что "вторая армия мира" не может обойтись без украденных Starlink", – сказал он.

Юсов напомнил, что страна-агрессор Россия получает терминалы Starlink контрабандным путем через параллельный импорт. Оккупанты закупают их в арабских странах.

Журналисты рассказали, что системы Starlink российские оккупанты могут использовать только вблизи границы Украины. Личный кабинет устройства подключается к сети через Польшу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты стали все чаще применять на передовой терминалы Starlink. Россияне закупают и перепродают их через третьи страны на подставных лиц.

– В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили использование российскими оккупантами систем связи Starlink от SpaceX. По словам Андрея Юсова, такая практика приобретает системный характер. В частности, факт применения захватчиками американской технологии был зафиксирован вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

– В ГУР отметили, что украинские военные работают над тем, чтобы нейтрализовать угрозу от этих терминалов, которые получают россияне.

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