Стоимость достигает $33 млн: что известно об истребителе Су-30СМ, который ГУР 'подстрелило' в Черном море

Российский боевой самолет Су-30СМ, который украинские бойцы из состава спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили в акватории Черного моря, стоит около $33 млн. Это многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания преимущества в воздухе.

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Также этот борт осуществляет дальнее патрулирование, радиолокационное наблюдение, наводку и управление, сопровождает самолеты дальней авиации. Что еще известно, о борте, на который охотились воины ГУР, выяснял OBOZ.UA.

В частности, Су-30СМ может нести до шести управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности. При полномасштабном вторжении в Украину с помощью этих истребителей Россия запускала противорадиолокационные ракеты Х-31П и Х-58.

Известно, что первый Су-30 СМ в ходе полномасштабной войны украинские зенитчики сбили 26 февраля 2022 года. В общей сложности на счету наших бойцов уже десятки таких истребителей.

Напомним, поздно вечером 10 сентября российский истребитель Су-30СМ пропал с радаров в 63 км от Железного Порта после того, как запустил ракеты Х-31П по Одесщине. На месте его исчезновения провели спасательно-розыскные работы.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", россияне обнаружили масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в том числе крыло. Поднять ничего не смогли.

Утром 12 сентября в ГУР подтвердили, что их бойцы подбили Су-30СМ удачным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса. Истребитель противника упал в море.

Су-30СМ принадлежал 43 отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, базирующемуся на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

"Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов. Борьба продолжается! Слава Украине!" – написали в ГУР МО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские воины подразделения ПВО 28-й ОМБр на Краматорском направлении поразили российский штурмовик СУ-25. Вражеская птичка, в которую бойцы попали из ПЗРК, вспыхнула в воздухе и совершила свой последний полет.

– В Московской области России 9 сентября в районе аэродрома "Ватулино" разбился самолет Ан-2. Предварительно погибли все члены экипажа.

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