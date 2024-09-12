Стоимость достигает $33 млн: что известно об истребителе Су-30СМ, который ГУР "подстрелило" в Черном море
Российский боевой самолет Су-30СМ, который украинские бойцы из состава спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили в акватории Черного моря, стоит около $33 млн. Это многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания преимущества в воздухе.
Также этот борт осуществляет дальнее патрулирование, радиолокационное наблюдение, наводку и управление, сопровождает самолеты дальней авиации. Что еще известно, о борте, на который охотились воины ГУР, выяснял OBOZ.UA.
В частности, Су-30СМ может нести до шести управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности. При полномасштабном вторжении в Украину с помощью этих истребителей Россия запускала противорадиолокационные ракеты Х-31П и Х-58.
Известно, что первый Су-30 СМ в ходе полномасштабной войны украинские зенитчики сбили 26 февраля 2022 года. В общей сложности на счету наших бойцов уже десятки таких истребителей.
Напомним, поздно вечером 10 сентября российский истребитель Су-30СМ пропал с радаров в 63 км от Железного Порта после того, как запустил ракеты Х-31П по Одесщине. На месте его исчезновения провели спасательно-розыскные работы.
По данным Telegram-канала "Крымский ветер", россияне обнаружили масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в том числе крыло. Поднять ничего не смогли.
Утром 12 сентября в ГУР подтвердили, что их бойцы подбили Су-30СМ удачным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса. Истребитель противника упал в море.
Су-30СМ принадлежал 43 отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, базирующемуся на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.
"Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов. Борьба продолжается! Слава Украине!" – написали в ГУР МО.
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