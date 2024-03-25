У оккупантов после 'бавовни' в Крыму началась паника, они перемещают военные склады - 'Атеш'

Во временно оккупированном Крыму началась паника среди российских военных после очередной "бавовны". В этой связи захватчики перемещают военные склады.

Об этом сообщает движение "Атеш". Партизаны продолжают внимательно мониторить действия военных преступников на территории Крыма.

В последнее время наблюдается любопытная динамика – массовое перемещение полевых артиллерийских складов.

По данным "Атеша", это связано с успешными ударами Сил обороны Украины в Севастополе и Гвардейском. В частности, оккупанты опрокидывали реактивные снаряды в РСЗО "Ураган", которые, как известно крымчанам, могут взорваться даже от небольшого попадания.

Координаты нового состава: 45.006723, 34.261420

"Оккупационное командование в очередной раз допускает грубую ошибку, перемещая подобные объекты, думая, что мы не отследим маршруты движения", – добавили в "Атеше".

Напомним, вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму раздалась серия мощных взрывов. Уже утром в Генеральном штабе ВСУ подтвердили серьезные потери неприятеля на украинском полуострове. В частности, успешный удар был нанесен по центру связи оккупантов. Также поражены корабли "Ямал" и "Азов".

OBOZ.UA писал, что известно о вооружении, экипаже и характеристиках "Ямала" и "Азова".

Ранее сообщалось, что во время атаки на Севастополь вечером 23 марта воздушные силы Вооруженных сил Украины могли поразить главный узел связи Черноморского флота России. В этот вражеский объект, вероятно, попали три ракеты Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером в субботу, 23 марта, на территории оккупированного Крыма была объявлена тревога, а незаконный Крымский мост временно перекрывали. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, в городе были попадания.

– Атаку на объекты россиян в Севастополе впоследствии подтвердил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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