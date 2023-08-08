У Украины есть отдельная программа по производству дронов, которой можно гордиться, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть отдельная программа по производству дронов, в частности морских, которой действительно можно гордиться. В ней активно участвуют частные компании.

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Об этом Данилов сказал во вторник, 8 августа, в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что украинские производители имеют значительные успехи в производстве дронов. Эти беспилотники передвигаются по воде и "наносят огромные потери" стране-агрессору России.

Данилов добавил, что в свое время украинцы узнают, кто именно сейчас занимается производством дронов, которые атакуют цели РФ в Черном море, и будут при этом приятно удивлены. По его словам, эти люди до начала войны не имели никакого отношения к оборонно-промышленному комплексу.

"Они делают такие изобретения и сразу их применяют – можно только гордиться нашими гражданами", – сказал секретарь СНБО.

Ранее Алексей Данилов заявил, что украинские боевые беспилотники и морские дроны с каждой задачей становятся все точнее. По его словам, август стал особенно удачным "для украинских охотников".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что военно-морские беспилотники, которые уже используют наши Силы обороны, пригодятся во время деоккупации Украины. В частности, они будут играть ключевую роль в освобождении от российских захватчиков побережья Черного моря.

– Главное управление разведки Минобороны Украины тестирует новый беспилотник отечественного производства. Испытания БПЛА SpyGun проходят непосредственно в зоне боевых действий.

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