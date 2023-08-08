Военно-морские дроны будут играть ключевую роль в освобождении черноморского побережья, – Михаил Федоров

Военно-морские беспилотники, которые уже используют наши Силы обороны, пригодятся во время деоккупации Украины. В частности, они будут играть ключевую роль в освобождении от российских захватчиков побережья Черного моря.

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Об этом изданию Newsweek сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что война против РФ сделала нашу страну мировым лидером в области технологий беспилотного оружия. Речь идет о дронах, которые работают как в воздухе, так и на море.

Военно-морские беспилотники, которые в последнее время наносили удары по российским объектам в Черном море, это уникальная и засекреченная украинская разработка.

"Каждый морской беспилотник оснащен системой автопилотирования, подсистемами видеонаблюдения, в том числе ночного видения, средствами специальной связи, защищенными от средств радиоэлектронной борьбы противника, модулями резервной связи, боевой частью, а также наземной автономной станцией управления, системами транспортировки и хранения, и дата-центром", – сказал Федоров.

По его словам, военно-морские беспилотники используются для проведения специальных операций и, безусловно, эти дроны сыграют свою роль в освобождении временно оккупированной РФ прибрежной части Черного моря.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские боевые беспилотники и морские дроны с каждой задачей становятся все более точными. По его словам, август стал особенно удачным "для украинских охотников".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь с 4 на 5 августа во временно оккупированном городе Керчь в Крыму были слышны взрывы, прогремевшие в районе незаконно возведенного Крымского моста. В РФ заявили об атаке беспилотников, в результате которой был поражен российский танкер.

– В тот же день оккупанты два часа охотились на морской дрон, который приплыл к Севастополю. В конце концов россияне заявили об его уничтожении.

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